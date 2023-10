Die Inflation sei rückläufig, aber der Blick in den Rückspiegel könnte irreführend sein. Der bisherige Inflationsabbau sei dank Basiseffekten und der Auflösung der Lieferengpässe einfach gewesen. Die restriktive Geldpolitik habe lediglich dafür gesorgt, dass die Inflation nicht weiter angeheizt worden sei. Deswegen und weil die letzte Phase der Inflationsbekämpfung nicht zuletzt wegen der widerstandsfähigen Wirtschaft schwierig bleibe, müssten die Notenbanken den restriktiven Kurs beibehalten und die Marktteilnehmer sich auf eine lange Phase mit hohen Zinsen einstellen. Dessen Länge hänge von der Konjunktur- und Inflationsdynamik sowie von der Konjunkturphase, in der die Zinspause eingeleitet worden sei, ab. Je widerstandsfähiger die Wirtschaft, desto persistenter die Inflation beziehungsweise desto länger die Zinspause.



Aus vergangenen Zinspausen würden sich einige Schlussfolgerungen ziehen lassen. In den meisten Fällen sei nach der letzten Zinserhöhung früher oder später eine Rezession mit Zinssenkungen erfolgt. Die bisher längste Zinspause habe 2006 in den USA stattgefunden und habe zwölf Monate gedauert. Die Aktienmärkte hätten bis zur ersten Zinssenkung sehr gut performt. Der Anleihenmarkt habe aufgrund von Überhitzungserscheinungen der Wirtschaft bereits deutlich vor der ersten Zinssenkung korrigiert. Mit der ersten Zinssenkung habe aber die Rezession im Fokus gestanden - Aktien hätten nachgegeben und Anleihen hätten kräftig zugelegt. Anders als heute sei die Zinspause von Juli 2006 in einer konjunkturellen Aufschwungphase mit mäßiger Inflationsdynamik eingeleitet worden. Die aktuellen Einkaufsmagerindices würden aber bereits im kontraktiven Bereich notieren und der Konjunkturausblick sei eingetrübt. Der jüngste Anstieg der US-Renditen erinnere hingegen an das letzte Drittel der Zinspause von 2006/07, als die Inflation noch zum letzten Anstieg vor der Rezession angesetzt habe. Das würden die Experten als Indikation deuten, dass der aktuelle Zinserhöhungszyklus weniger lang dauern werde als derjenige von 2006 bis 2007.



Die im August begonnene Aktienkorrektur habe sich im September fortgesetzt. Die Gründe dafür seien einerseits schlechte Konjunkturdaten und die damit einhergehende schlechte Stimmung gewesen, die sich in sinkenden Einkaufsmanagerindices niedergeschlagen habe. Andererseits habe die US-Notenbank an ihrer Sitzung eine eindeutige Botschaft ausgesendet: Die Zinsen würden über einen längeren Zeitraum hoch bleiben. Das restriktive geldpolitische Umfeld werde auf absehbare Zeit als Bremsfaktor für den Aktienmarkt wirken. Zusammen mit der anhaltenden Krise am chinesischen Immobilienmarkt habe dies zu einem schwierigen Umfeld für Aktien mit entsprechenden Kursrückgängen geführt. Das für Aktien schwierige Umfeld habe sich auch auf das Stiluniversum ausgewirkt: Zyklische Aktien hätten stärker korrigiert, während defensive Aktien die Verluste hätten begrenzen können. Analog sei auch zu beobachten gewesen, dass die konjunktursensitiveren Small Caps stärker unter Druck gekommen seien als der Gesamtmarkt. Im Vergleich zum Jahresbeginn würden allerdings die meisten Aktienmärkte weiterhin ordentlich im Plus liegen.



Besonders schwierig sei die konjunkturelle Lage aus Sicht der Experten in der Eurozone. Die Einkaufsmanagerindices der Eurozone würden seit knapp sechs Monaten abwärts tendieren und aktuell bei einem klar rezessiven Niveau liegen. Gemäß den ökonomischen Prognosen der Experten befinde sich die Eurozone bereits seit Sommer in einer milden Rezession, die bis ins nächste Jahr andauern werde. Die Aktienmärkte der Eurozone aber hätten diese Rezession noch nicht genügend eingepreist. So befinde sich der MSCI European Monetary Union (EMU) seit sechs Monaten in einer Seitwärtsbewegung. Und auch die Optionsmärkte würden keine Anzeichen von erhöhter Nervosität zeigen. Der VSTOXX Index, der die implizite Volatilität an der Börse gehandelter Eurostoxx-Optionen zeige, könne als Angstbarometer interpretiert werden. Aktuell befinde er sich nahe seinen Tiefstständen seit der Coronapandemie. Dies deute darauf hin, dass die Märkte angesichts der unsicheren Wirtschaftsperspektiven noch nicht sehr nervös seien. Die Experten würden dies als Ruhe vor dem Sturm interpretieren und damit rechnen, dass die von ihnen prognostizierte Rezession im Euroraum mittelfristig mit erhöhter Volatilität und weiteren Kursrückgängen bei den europäischen Aktien einhergehen werde.



Das globale Umfeld, das von einer restriktiven Geldpolitik der Notenbanken und von wegfallenden Fiskalimpulsen gekennzeichnet sei, spreche weiterhin nicht für Aktien. Vor diesem Hintergrund biete sich der Schweizer Aktienmarkt als sicherer Hafen an. Durch hohe Anteile von defensiven Sektoren wie Basiskonsumgüter (Nestlé) und der Pharmaindustrie (Roche und Novartis) sei der Schweizer Aktienmarkt weniger stark von Konjunkturabschwächungen betroffen als andere Märkte. Dazu komme der Konjunkturausblick für die Schweiz, der deutlich positiver sei als für die anderen entwickelten Länder. Unterstützend wirke auch, dass das Zinsniveau in der Schweiz weiter deutlich unter dem Zinsniveau der Eurozone oder der USA liege. Dies führt insgesamt zu einem im Vergleich zu den anderen Aktienmärkten positiven Umfeld für Schweizer Aktien, weshalb die Experten von Swisscanto sie als attraktiv erachten. (05.10.2023/ac/a/m)







