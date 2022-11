Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Zuckerpreis entfernte sich weiter von seinem 7-Monats-Hoch von 20,45 Dollar, da die sinkenden Ölpreise die Opportunitätskosten für die Verwendung von Zuckerrohr als Rohstoff für die Ethanoldestillation erhöhten und die Erzeuger veranlassten, mehr Zucker zu verarbeiten, so die Experten von XTB.



Andererseits habe Indien, einer der Haupterzeuger, die Exportquote für das Wirtschaftsjahr 2022/23 gesenkt. Die Behörden würden bis Mai 2023 Ausfuhren von 6 Millionen Tonnen Zucker zulassen, das sei fast die Hälfte der Menge im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem würden die Anleger versuchen, die Angebotserwartungen für den Spitzenerzeuger Brasilien einzuschätzen, da die Möglichkeit bestehe, dass der gewählte Präsident Lula die Obergrenze für die Kraftstoffpreise des Landes nach dem Jahreswechsel anheben könnte, was die Preise weiter stütze.



Aus technischer Sicht sei der Preis unter die untere Begrenzung des lokalen Abwärtstrendkanals gefallen und nähere sich derzeit dem wichtigen Unterstützungsbereich um 19,00 Dollar, der durch frühere Preisreaktionen und das 50%-Retracement des letzten Aufwärtsimpulses gekennzeichnet sei. Sollte ein Durchbruch nach unten erfolgen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 18,65 Dollar fortsetzen. (28.11.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



