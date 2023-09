NASDAQ-Aktienkurs Zscaler-Aktie:

Kurzprofil Zscaler Inc.:



Zscaler (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker-Symbol: 0ZC, NASDAQ-Symbol: ZS) ist ein Cloud-basiertes Sicherheitsunternehmen. Das Unternehmen bietet eine Plattform, die als mandantenfähiger, verteilter Cloud-Service aufgebaut ist, der darauf ausgelegt ist, Echtzeit-Einblicke in Sicherheitsfragen zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet zwei wesentliche Cloud-Services an, wie z.B. Zscaler Internet Access (ZIA) und Zscaler Private Access (ZPA).



Der ZIA des Unternehmens verbindet Benutzer sicher mit extern verwalteten Anwendungen, einschließlich Software as a Service (SaaS)-Anwendungen und Internet-Zielen, unabhängig von Gerät, Standort oder Netzwerk. ZPA bietet autorisierten Benutzern Sicherheit und Zugriff auf intern verwaltete Anwendungen, die in Unternehmensrechenzentren oder der Public Cloud gehostet werden. Die ZPA-Lösung verbindet einen bestimmten Benutzer mit einer bestimmten Anwendung, ohne den Benutzer ins Netzwerk zu bringen, was zu mehr Sicherheit führt. Die Cloud-Architekturplattform umfasst die Inspektion von Secure Sockets Layer (SSL), Datenschutz und Sicherheit sowie die Zscaler-Anwendung. (06.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Zscaler-Aktienanalyse von Evercore ISI:Evercore ISI erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Zscaler Inc. (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker-Symbol: 0ZC, NASDAQ-Symbol: ZS).Das auf die Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von Sicherheitssoftware spezialisierte Unternehmen habe ein starkes viertes Quartal mit einer Umsatz- und Gewinnsteigerung verzeichnet, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts der rekordverdächtigen Pipeline-Metriken zu Beginn des GJ 2024 sei es klar, dass das Management mit seiner ersten Umsatzprognose eine zusätzliche Schicht Konservatismus einbaue. Zscaler habe historisch gesehen den Mittelpunkt seiner ursprünglichen Umsatzprognose in den letzten fünf Jahren um etwa 13% übertroffen. Auf der Grundlage der aktuellen Nachfragetrends und Buchungskennzahlen am Ende des vierten Quartals sei es zu erwarten, dass das Jahr näher an 36 bis 40% ende.Evercore ISI hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Zscaler-Aktie bestätigt und das Kursziel von 170 auf 200 USD angehoben. (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Zscaler-Aktie:146,54 EUR -3,52% (06.09.2023, 15:35)