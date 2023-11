Börsenplätze Zscaler-Aktie:



Kurzprofil Zscaler Inc.:



Zscaler Inc. (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker-Symbol: 0ZC, NASDAQ-Symbol: ZS) ist ein Cloud-basiertes Sicherheitsunternehmen. Das Unternehmen bietet eine Plattform, die als mandantenfähiger, verteilter Cloud-Service aufgebaut ist, der darauf ausgelegt ist, Echtzeit-Einblicke in Sicherheitsfragen zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet zwei wesentliche Cloud-Services an, wie z.B. Zscaler Internet Access (ZIA) und Zscaler Private Access (ZPA).



Der ZIA des Unternehmens verbindet Benutzer sicher mit extern verwalteten Anwendungen, einschließlich Software as a Service (SaaS)-Anwendungen und Internet-Zielen, unabhängig von Gerät, Standort oder Netzwerk. ZPA bietet autorisierten Benutzern Sicherheit und Zugriff auf intern verwaltete Anwendungen, die in Unternehmensrechenzentren oder der Public Cloud gehostet werden. Die ZPA-Lösung verbindet einen bestimmten Benutzer mit einer bestimmten Anwendung, ohne den Benutzer ins Netzwerk zu bringen, was zu mehr Sicherheit führt. Die Cloud-Architekturplattform umfasst die Inspektion von Secure Sockets Layer (SSL), Datenschutz und Sicherheit sowie die Zscaler-Anwendung. (30.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zscaler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cyber-Sicherheits-Spezialisten Zscaler Inc. (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker-Symbol: 0ZC, NASDAQ-Symbol: ZS) unter die Lupe.Die Anspannung steige, Anleger weltweit würden auf die neuen Inflationszahlen aus dem Euro-Raum und den USA warten. Besonders für zinssensible Tech-Titel wie Zscaler sei die Inflationsentwicklung wichtig, da die Notenbanken die Kennzahl als wichtige Entscheidungsgrundlange für ihre Zinspolitik beachten würden. Die US-Börsen hätten sich am Mittwoch am Ende kaum verändert gezeigt, da Investoren sich vor den wichtigen Inflationsdaten zurückhalten würden.Am heutigen Donnerstag stünden weitere Daten zur Preisentwicklung auf dem Programm. Am späten Vormittag hätten die Inflationsdaten aus der Eurozone auf der Agenda gestanden. Am Markt sei mit einem Rückgang der Teuerung im gemeinsamen Währungsraum gerechnet worden. Die Zahlen hätten dies nun auch bestätigt.Am Nachmittag würden zudem Daten zur Preisentwicklung in den USA - die PCE-Kernrate für Oktober - veröffentlicht, die von der US-Notenbank FED stark beachtet würden. Halte der rückläufige Inflationstrend an, stünden die Chancen gut, dass die Jahresendrally weiter gehe.Am Montag habe der Spezialist für cloudbasierte Internetsicherheitsprodukte nachbörslich neue Zahlen publiziert. Obwohl die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals besser als erwartet gewesen seien, habe Zscaler die Billings-Guidance für das Gesamtjahr unverändert belassen und die Umsatzprognose nur moderat angehoben. Dieser Ausblick habe den Anlegern zunächst nicht geschmeckt und die Zscaler-Aktie sei um bis 5,2 Prozent abgesackt.Die Zscaler-Aktie überzeugt mit starkem positiven Momentum, so Tim Temp von "Der Aktionär". Die Rally erhalte dank der Zahlen neuen Rückenwind. Damit beflügle Zscaler auch das AKTIONÄR-Depot. (Analyse vom 30.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link