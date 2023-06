NASDAQ-Aktienkurs Zscaler-Aktie:

Kurzprofil Zscaler Inc.:



Zscaler (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker-Symbol: 0ZC, NASDAQ-Symbol: ZS) ist ein Cloud-basiertes Sicherheitsunternehmen. Das Unternehmen bietet eine Plattform, die als mandantenfähiger, verteilter Cloud-Service aufgebaut ist, der darauf ausgelegt ist, Echtzeit-Einblicke in Sicherheitsfragen zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet zwei wesentliche Cloud-Services an, wie z.B. Zscaler Internet Access (ZIA) und Zscaler Private Access (ZPA).



Der ZIA des Unternehmens verbindet Benutzer sicher mit extern verwalteten Anwendungen, einschließlich Software as a Service (SaaS)-Anwendungen und Internet-Zielen, unabhängig von Gerät, Standort oder Netzwerk. ZPA bietet autorisierten Benutzern Sicherheit und Zugriff auf intern verwaltete Anwendungen, die in Unternehmensrechenzentren oder der Public Cloud gehostet werden. Die ZPA-Lösung verbindet einen bestimmten Benutzer mit einer bestimmten Anwendung, ohne den Benutzer ins Netzwerk zu bringen, was zu mehr Sicherheit führt. Die Cloud-Architekturplattform umfasst die Inspektion von Secure Sockets Layer (SSL), Datenschutz und Sicherheit sowie die Zscaler-Anwendung. (09.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Zscaler-Aktienanalyse von Piper Sandler:Rob Owens, Analyst von Piper Sandler, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Zscaler Inc. (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker-Symbol: 0ZC, NASDAQ- Symbol: ZS).Angesichts des Ansturms auf Technologiewerte im vergangenen Monat habe der Analyst seine Top-Picks, Kursziele und Präferenzen für die Gruppe der Sicherheits- und Infrastruktursoftware neu bewertet. Piper habe Tenable in seine Top-Picks aufgenommen, da es die zweite Hälfte des Jahres 2023 als "risikoarm" ansehe. ServiceNow sei aufgrund des starken Anstiegs der Aktien im letzten Monat aus der Liste der Top-Picks gestrichen worden.Piper gehe weiterhin davon aus, dass das schwierige makroökonomische Umfeld für den Rest des Jahres anhalten werde, und bevorzuge Namen, die widerstandsfähige, konsolidierende Unternehmen mit GARP-basierten Bewertungen seien. Zu seinen Top-Ideen würden Cyberark Software, Palo Alto Networks, Okta, Crowdstrike und Tenable gehören.Rob Owens, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Zscaler unverändert mit "neutral" ein und hebt das Kursziel von 130,00 auf 145,00 USD an. (Analyse vom 09.06.2023)