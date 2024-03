Tradegate-Aktienkurs Zscaler-Aktie:

Kurzprofil Zscaler Inc.:



Zscaler (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker-Symbol: 0ZC, NASDAQ-Symbol: ZS) ist ein Cloud-basiertes Sicherheitsunternehmen. Das Unternehmen bietet eine Plattform, die als mandantenfähiger, verteilter Cloud-Service aufgebaut ist, der darauf ausgelegt ist, Echtzeit-Einblicke in Sicherheitsfragen zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet zwei wesentliche Cloud-Services an, wie z.B. Zscaler Internet Access (ZIA) und Zscaler Private Access (ZPA).



Der ZIA des Unternehmens verbindet Benutzer sicher mit extern verwalteten Anwendungen, einschließlich Software as a Service (SaaS)-Anwendungen und Internet-Zielen, unabhängig von Gerät, Standort oder Netzwerk. ZPA bietet autorisierten Benutzern Sicherheit und Zugriff auf intern verwaltete Anwendungen, die in Unternehmensrechenzentren oder der Public Cloud gehostet werden. Die ZPA-Lösung verbindet einen bestimmten Benutzer mit einer bestimmten Anwendung, ohne den Benutzer ins Netzwerk zu bringen, was zu mehr Sicherheit führt. Die Cloud-Architekturplattform umfasst die Inspektion von Secure Sockets Layer (SSL), Datenschutz und Sicherheit sowie die Zscaler-Anwendung. (01.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zscaler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cyber-Sicherheits-Spezialisten Zscaler Inc. (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker-Symbol: 0ZC, NASDAQ-Symbol: ZS) unter die Lupe.Zscaler habe am Donnerstagabend besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt und seine Jahresziele noch einmal nach oben revidiert. Die Anleger würden sich dennoch enttäuscht zeigen: Die Zscaler-Aktie verliere aktuell 9,6%. Dies dürfte jedoch nur eine Momentaufnahme sein.Die Jahresziele habet das Management nach dem starken Quartal angehoben. Nach dem guten Lauf der Aktie und einem guten Umfeld im Bereich der Cybersecurity-Ausgaben hätten Anleger und Analysten allerdings mehr erwartet. Anlegern dürfte auch sauer aufstoßen, dass sich Zscaler in Q1/2024 mit einem Umsatzwachstum von 40% und einem Anstieg der "Calculated Billings" um 34% deutlich besser entwickelt habe als im Q2/2024. Ein Hinweis darauf, dass die Konkurrenten mit eigenen Zero-Trust-Produkten hier hinzugewinnen würden, sei dies aber nicht. Vielmehr würden stabile Bruttomargen, wachsende EBITDA-Margen, gleichbleibende Preise sowie eine Kundenbindungsrate von 117% zeigen, dass Zscaler noch immer der Top-Player am Markt sei.Die nur minimale Anpassung bei der Jahresprognose wirke etwas konservativ und habe wohl mit der jüngsten Erweiterung rund um "Zscaler Zero Trust SASE" (= Secure Access Service Edge, eine cloudbasierte Sicherheitsarchitektur) zu tun. Anleger sollte dies angesichts der starken Marktstellung von Zscaler nicht verunsichern. Die langfristige Wachstumsfantasie, welche die anhaltende Cloud-Migration liefere, bleibe vielversprechend. Anleger sollten die Gewinne daher bei der Zscaler-Aktie laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2024)Aktien der Zscaler befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zscaler-Aktie: