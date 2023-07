Börsenplätze Zscaler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zscaler-Aktie:

141,00 EUR +0,53% (11.07.2023, 15:31)



NASDAQ-Aktienkurs Zscaler-Aktie:

154,27 USD +7,75% (10.07.2023, 22:00)



ISIN Zscaler-Aktie:

US98980G1022



WKN Zscaler-Aktie:

A2JF28



Ticker-Symbol Zscaler-Aktie:

0ZC



NASDAQ-Symbol Zscaler-Aktie:

ZS



Kurzprofil Zscaler Inc.:



Zscaler (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker-Symbol: 0ZC, NASDAQ-Symbol: ZS) ist ein Cloud-basiertes Sicherheitsunternehmen. Das Unternehmen bietet eine Plattform, die als mandantenfähiger, verteilter Cloud-Service aufgebaut ist, der darauf ausgelegt ist, Echtzeit-Einblicke in Sicherheitsfragen zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet zwei wesentliche Cloud-Services an, wie z.B. Zscaler Internet Access (ZIA) und Zscaler Private Access (ZPA).



Der ZIA des Unternehmens verbindet Benutzer sicher mit extern verwalteten Anwendungen, einschließlich Software as a Service (SaaS)-Anwendungen und Internet-Zielen, unabhängig von Gerät, Standort oder Netzwerk. ZPA bietet autorisierten Benutzern Sicherheit und Zugriff auf intern verwaltete Anwendungen, die in Unternehmensrechenzentren oder der Public Cloud gehostet werden. Die ZPA-Lösung verbindet einen bestimmten Benutzer mit einer bestimmten Anwendung, ohne den Benutzer ins Netzwerk zu bringen, was zu mehr Sicherheit führt. Die Cloud-Architekturplattform umfasst die Inspektion von Secure Sockets Layer (SSL), Datenschutz und Sicherheit sowie die Zscaler-Anwendung. (11.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zscaler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Zscaler Inc. (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker-Symbol: 0ZC, NASDAQ-Symbol: ZS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Geschäfte beim Cloud-Sicherheitsunternehmen Zscaler würden weiterhin gut laufen. Seit Anfang des Jahres habe die Aktie gut 33 Prozent zugelegt. Das Unternehmen möchte zukünftig in neue Geschäftsfelder und in KI investieren. Könnte dies zu weiter steigenden Kursen führen?Seitdem die Amerikaner eine Vorabveröffentlichung der Unternehmenszahlen für das April-Quartal vorgelegt hätten, sei die Aktie erst richtig ins Laufen gekommen und habe dafür gesorgt, dass der Großteil der Jahresperformance auf die veröffentlichten Unternehmenszahlen Anfang Mai zurückzuführen sei.Im Einzelnen habe Zscaler beim operativen Geschäft einen Gewinnanstieg je Aktie um 182 Prozent auf 0,48 US-Dollar vermeldet, der Umsatz habe sich im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent auf knapp 419 Millionen Dollar erhöht.Auf einer Investoren-Konferenz habe das Unternehmen angekündigt, verstärkt den Fokus auf künstliche Intelligenz zu richten. Außerdem habe der Konzern einen Einstieg in den Markt für Erkennung und Aufspürung von Bedrohungen in Bezug auf die Identität von Usern vermeldet.Insiderverkäufe in dieser Größenordnung seien eher als ein Warnzeichen zu interpretieren. Sicherlich sei Zscaler kein Konkurrent zu NVIDIA und es dürfte noch eine geraume Zeit dauern, bis Zscaler KI-Lösungen anbieten könne. Ferner dürften die neuen Geschäftsfelder kurzfristig nicht zu nennenswerten Umsatzsteigerungen führen.Anleger bleiben an der Seitenlinie und schauen sich die weitere Entwicklung des Unternehmens an, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zur Zscaler-Aktie. (Analyse vom 11.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link