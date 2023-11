NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (21.11.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von Piper Sandler:Piper Sandler senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) von 76 auf 69 USD.Der Videokonferenz-Dienst Zoom habe leicht bessere Top-Line-Ergebnisse, außergewöhnliche Rentabilität und Cashflow und einen relativ im Rahmen der Erwartungen liegenden Q4-Ausblick gemeldet, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die makroökonomische Ungewissheit bleibe bestehen, von der Währungsseite gebe es Gegenwind und Kunden würden ihre Kosten auf den Prüfstand stellen. Piper Sandler sehe die Aktie weiterhin in einer Schwankungsbreite, da Zoom versuche, Stabilität zu finden, der Aktie ein Katalysator fehle, der Kapitaleinsatz fraglich bleibe und die Umsatzschätzungen für das GJ25 zu hoch erscheinen würden, der freie Cashflow aber potenziell angemessen sei.Piper Sandler hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Zoom Video Communications-Aktie bestätigt und das Kursziel von 76 auf 69 USD reduziert. (Analyse vom 21.11.2023)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:59,00 EUR -2,24% (21.11.2023, 14:34)