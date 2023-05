Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die gestern nach US-Handelsschluss von Zoom veröffentlichten Zahlen hätten die Aktie um bis zu sechs Prozent in die Höhe schießen lassen. Die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn seien übertroffen worden. Mit etwas Abstand scheinen die Anleger das Zahlenwerk mittlerweile aber anders zu bewerten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Die Aktie sei der größte Verlierer im NASDAQ 100 Im ersten Quartal habe Zoom die Zahl der Unternehmenskunden um neun Prozent steigern können, der Umsatz habe daher um drei Prozent auf 1,10 Milliarden Dollar zugelegt. Der um Kosten für unter anderem Aktienvergütungsprogramme bereinigte Gewinn sei ebenfalls gestiegen - auf 1,16 Dollar je Aktie. Damit habe der Videokonferenzanbieter deutlich über den Erwartungen des Analystenkonsenses gelegen.Die Aktien von Zoom Video Communications seien im heutigen Handel aber immer mehr abgerutscht, nachdem das Unternehmen mitgeeilt habe, dass ein Plan zur Steigerung des Umsatzes mit Unternehmenskunden möglicherweise nicht so schnell wie erwartet voranschreite.Das Unternehmen, das während der Covid-19-Pandemie als das Videokonferenz-Tool der Wahl bekannt geworden sei, habe nicht so viele große Unternehmen gewinnen können wie erwartet. Diese Geschäftskunden seien nun im Fokus für Zoom und entscheidend für den Nachweis, dass das Unternehmen sein Umsatzwachstum wiederbeleben könne.Die Aktie sei zu Beginn des Handels am Dienstag in New York um etwa sechs Prozent gefallen. Bis zum Handelsschluss am Montag habe die Aktie in diesem Jahr um 5,4 Prozent zugelegt und sei damit hinter den meisten anderen Softwareunternehmen zurückgeblieben, da die Kundenabwanderung und die Konkurrenz durch Microsoft-Teams weiterhin Anlass zur Sorge geben würden. Die Entlassung des hochrangigen Vertriebsleiters Greg Tomb im März habe Fragen über den Erfolg der Vertriebsaktivitäten des Unternehmens geschürt.Zwar sei die Bewertung der Zoom-Aktie mit einem 24er KGV von 16 und einem 24er KUV von 4,5 deutlich zurückgekommen. Allerdings würden die Wachstumsperspektiven nach wie vor ungewiss bleiben, was auch an starken Konkurrenten wie Microsoft Teams und dem fehlenden Burggraben liege.Langfristig orientierte Anleger bleiben daher an der Seitenlinie, die Aktie gehört heute zu den größten Verlierern am Markt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Zoom Video Communications-Aktie. (Analyse vom 23.05.2023)