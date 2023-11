NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

66,00 USD +2,93% (20.11.2023, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (21.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von der Citigroup:Tyler Radke, Analyst der Citigroup, erhöht das Kursziel für die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) nach dem Quartalsbericht von 66 auf 67 USD.Das Quartal habe für jeden etwas geboten, da ein gesunder Umsatzanstieg und ein sehr starker Cashflow durch eine schwächere Abrechnungsvorgabe für das vierte Quartal ausgeglichen worden seien, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen sei der Meinung, dass das Quartal ein wenig mehr Vertrauen in eine Stabilisierungsstory geboten habe, da das zugrunde liegende Wachstum im Bereich von 2% bis 3% geblieben sei und eine Verbesserung der Online-Abwanderung zu verzeichnen gewesen sei. Allerdings würden die größeren Investitionen von Zoom im Geschäftsjahr 2025 das Rentabilitätswachstum wahrscheinlich begrenzen, so Citi.Tyler Radke, Analyst der Citigroup, bewertet die Aktie von Zoom Video Communications weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 21.11.2023)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:60,65 EUR +0,50% (21.11.2023, 11:22)