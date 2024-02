Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

58,20 EUR -0,68% (26.02.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

63,12 USD -0,45% (26.02.2024, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (27.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Die Berichtssaison in den USA gehe langsam ihrem Ende entgegen. Zum Wochenauftakt habe u.a. der der ehemalige Börsenhighflyer Zoom Video Communications die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Bei Zoom, während der Corona-Krise eine der heißesten Aktien auf dem Kurszettel, sei es nach Handelsschluss zweistellig nach oben gegangen. Der Anbieter von Videokonferenzsoftware erzielt habe im abgelaufenen Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 1,42 USD je Aktie erzielt, 27 Cent mehr als erwartet. Der Quartalsumsatz habe mit 1,15 Mrd. USD aber nur leicht über den Schätzungen (1,13 Mrd. USD) gelegen.Für Kauflaune hätten allerdings ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,5 Mrd. USD sowie der Gewinnausblick gesorgt. Der Gesamtumsatz werde im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres voraussichtlich bei ca. 1,125 Mrd. USD liegen, der verwässerte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) zwischen 1,18 und 1,20 USD.Zahlen und Ausblick würden durchaus auf steigende Kurse hoffen lassen. Allerdings müssten die nächsten Quartale zeigen, dass die Q4-Zahlen keine Eintagsfliege gewesen seien. Deshalb sei die Zoom Video Communications-Aktie auch nur für sehr risikofreudige Anleger geeignet, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2024)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: