Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

74,41 EUR +7,03% (28.02.2023, 11:04)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

73,72 USD -0,28% (27.02.2023)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (28.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zoom-Aktie sei am Montag im nachbörslichen Handel gestiegen, nachdem das Unternehmen eine optimistische Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr abgegeben habe. Das deute darauf hin, dass die Umstrukturierungsmaßnahmen funktionieren würden. Nun könnte den Papieren des Softwareherstellers der Befreiungsschlag gelingen.Zoom habe am Montagabend seine Zahlen für das vierte Quartal bekannt gegeben und die Analysteneinschätzungen deutlich übertroffen. Das technische Bild helle sich durch den nachbörslichen Kurssprung um etwa acht Prozent spürbar auf.Die langgezogene Bodenbildung seit September 2022 könnte nun kurz vor dem Abschluss stehen. Allerdings müsse die Aktie dafür noch zwei signifikante Widerstände überwinden.Die Zoom-Aktie könnte schon bald zu einem Turnaround-Kandidaten werden. "Der Aktionär" rät allerdings, aufgrund der bevorstehenden, signifikanten Widerstände, noch nicht zum Kauf, so Michael Diertl. (Analyse vom 28.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link