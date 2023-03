NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

74,59 USD +1,18% (28.02.2023, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (01.03.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von Analyst James Fish von Piper Sandler:James Fish, Analyst von Piper Sandler, erhöht das Kursziel für die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) von 75 auf 78 USD.Die Umsatzergebnisse im vierten Quartal hätten leicht über dem Plan gelegen, da Zoom weiterhin eine gewisse Stabilität in der Online-Kundenbasis finde und die Schlüsselproduktbereiche Zoom Phone und Zoom Contact Center weiterhin eine starke Akzeptanz erfahren würden, so der Analyst in einer Research Note an die Investoren. Während Bären darauf hinweisen würden, dass sich die Führungskennzahlen weiter verlangsamen würden und das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2024 nur 1% betrage, hätten die Margen von Zoom im Jahr 2024 über den Erwartungen gelegen, selbst wenn man die angekündigten Entlassungen berücksichtige, so Piper. Piper sei der Ansicht, dass Zoom über Meetings hinausschauen und schneller in andere Märkte investieren müsse.James Fish, Analyst von Piper Sandler, bewertet die Aktie von Zoom Video Communications weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 28.02.2023)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:70,25 EUR -0,38% (01.03.2023, 12:56)