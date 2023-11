Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Videokonferenz-Dienst Zoom habe dank des gut laufenden Geschäfts mit Unternehmenskunden im vergangenen Quartal die Markterwartungen übertroffen. Bei den Anlegern seien die Zahlen gut angekommen: Die Zoom-Aktie steige vorbörslich. Darauf sollten Anleger nun achten.Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 3,2 Prozent auf 1,14 Milliarden Dollar (1,04 Milliarden Euro) gestiegen, während Analysten durchschnittlich mit 1,12 Milliarden Dollar gerechnet hätten. Der Gewinn habe sich auf 141,2 Millionen Dollar im Vergleich zu 48,35 Millionen im Vorjahr erhöht. Der vierteljährliche freie Cashflow des Unternehmens sei um 66,2 Prozent auf 453,2 Millionen Dollar gewachsen.Zusätzlich erwarte Zoom aufgrund des Trends zu hybrider Arbeit und der Integration von KI in seine Produkte eine gesteigerte Nachfrage. Die aktualisierte Jahresprognose sehe einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 4,93 und 4,95 Dollar vor, im Vergleich zur vorherigen Prognose von 4,63 bis 4,67 Dollar. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr sei auf 4,506 bis 4,511 Milliarden US-Dollar angehoben worden, im Vergleich zu 4,485 bis 4,495 Milliarden Dollar zuvor.Sollte der Kurs den GD200 (67,93 Dollar) überwinden, könnten Risikofreudige Trader mit einem Stopp unter dem GD50 (64,83 Dollar) auf steigende Kurse setzen. Konservativere Anleger warten auf ein Überschreiten des Widerstands bei rund 75 Dollar, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zur Zoom Video Communications-Aktie. (Analyse vom 21.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link