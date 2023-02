Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zoom habe mit seinen Zahlen für das vierte Quartal die Erwartungen der Wall Street klar geschlagen. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe für den Berichtszeitraum bei 1,22 Dollar gelegen, die Analysten hätten mit 0,80 Dollar gerechnet. Beim Umsatz habe Zoom 1,12 Milliarden Dollar gemeldet - erwartet worden seien 1,1 Milliarden.Allerdings liege die Umsatzprognose des Spezialisten für Videokonferenzen für das laufende erste Quartal mit 1,08 bis 1,09 Milliarden unter den Erwartungen von 1,11 Milliarden Dollar.Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechne Zoom mit 0,96 bis 0,98 Dollar. Hier hätten die Prognosen bislang auf 0,87 Dollar gelautet.Die positive Überraschung sei Zoom gelungen. Folglich sprinte die Aktie nachbörslich um sechs Prozent los. Allerdings ist das Unternehmen mit 22 Milliarden Dollar recht hoch bewertet - und der Wettbewerb wird nicht einfacher, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Zoom Video Communications Inc. (Analyse vom 27.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link