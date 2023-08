NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

68,285 USD +3,73% (23.08.2023, 16:01)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (23.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors senken ihr Kursziel für die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) von 80 USD auf 75 USD und stufen den Titel weiterhin mit "equal-weight" ein.Das zweite Quartal von Zoom habe erneut über den Schätzungen gelegen, wobei sich der Ton in Bezug auf das Unternehmen verbessert habe, während die Kommentare zur Stabilisierung des Online-Geschäfts einen Schritt zurück gemacht hätten. Es sei immer noch schwer zu sagen, wann und wo dieses Modell seinen Tiefpunkt erreiche, und Wells Fargo erwarte, dass die Aktien infolgedessen in einer Bandbreite bleiben würden.Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von Zoom Video Communications weiterhin mit "equal-weight" ein. (Analyse vom 22.08.2023)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:63,25 EUR +4,17% (23.08.2023, 16:13)