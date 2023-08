NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

65,83 USD -2,14% (22.08.2023)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (23.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse der Citigroup:Tyler Radke, Analyst der Citigroup, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM).Der Q2-Bericht "erschien zunächst recht solide", mit einer "gesunden" Überschreitung, da der Umsatzanstieg aus dem Unternehmenssegment mit der Stärke von ZM Phone gestammt habe, so der Analyst. Das heiße, der Anstieg sei teilweise einmalig gewesen und durch vorgezogene Umsätze, ein schwächeres Q3 und schwächere Umsatzprognosen für die zweite Jahreshälfte verursacht worden.Tyler Radke, Analyst der Citigroup, bewertet die Zoom Video Communications-Aktie weiterhin mit dem Votum "sell". Das Kursziel werde von 65,00 auf 66,00 USD angehoben. (Analyse vom 22.08.2023)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:60,53 EUR -0,31% (23.08.2023, 09:45)