Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (23.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit dem 52-Wochen-Tief bei 60,45 Dollar Anfang Mai habe die Aktie von Zoom über 18 Prozent Boden gutgemacht. Und die Mai-Rally dürfte weitergehen, denn am Montagabend hätten sowohl die Q1-Zahlen des Videotelefonie-Spezialisten als auch der Q2-Ausblick überzeugen können.Im ersten Quartal habe Zoom die Zahl der Unternehmenskunden um neun Prozent steigern können, der Umsatz habe daher um drei Prozent auf 1,10 Milliarden Dollar zugelegt. Der um Kosten für unter anderem Aktienvergütungsprogramme bereinigte Gewinn sei ebenfalls gestiegen - auf 1,16 Dollar je Aktie.Damit habe der Videokonferenzanbieter deutlich über den Erwartungen des Analystenkonsenses gelegen. Die Experten hätten nur Umsätze in Höhe von 1,08 Milliarden Dollar bei bereinigten Gewinnen je Aktie von 0,99 Dollar auf dem Zettel gehabt.Gründer-CEO Eric Yuan habe laut Pressemitteilung gesagt, dass die Ergebnisse "Unternehmenswachstum und sich stabilisierende Online-Einnahmen" sowie "größere Effizienz in unserem Geschäft" widerspiegeln würden. Das erhöhe insgesamt die Rentabilität.Die Aktie sei nach der Zahlenveröffentlichung nach US-Handelsschluss um bis zu sechs Prozent nach oben gesprungen. Am späten Abend seien die nachbörslichen Kursgewinne jedoch auf zuletzt 1,2 Prozent abgeschmolzen. Die GD100 sei damit wohl nachhaltig durchbrochen und die Mai-Rally gehe weiter - allerdings bleibe Zoom nach wie vor weit von seinem Rekordhoch entfernt.Mittlerweile sei die Bewertung der Zoom-Aktie mit einem 24er KGV von 16 und einem 24er KUV von 4,5 deutlich zurückgekommen. Allerdings würden die Wachstumsperspektiven nach wie vor ungewiss bleiben, was auch an starken Konkurrenten wie Microsoft Teams und dem fehlenden Burggraben liege.Langfristig orientierte Anleger bleiben daher an der Seitenlinie, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2023)