NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

66,00 USD +2,93% (20.11.2023, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (21.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von Evercore ISI:Peter Levine, Analyst von Evercore ISI, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM).Während es sich so anhöre, als ob der Videokonferenz-Dienst viel näher an der Talsohle in Bezug auf die Stabilisierung der Kundenabwanderung sei und die Unternehmens-NRR einen Boden erreicht habe, sei der Weg zu einer potenziellen Umsatzbeschleunigung leider noch ein paar Quartale entfernt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die gemeldeten Q3-Ergebnissen seien aber solide gewesen.Peter Levine, Analyst von Evercore ISI, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "in line"-Rating für die Zoom Video Communications-Aktie bestätigt und das Kursziel von 75 auf 72 USD reduziert. (Analyse vom 21.11.2023)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:59,00 EUR -2,24% (21.11.2023, 14:34)