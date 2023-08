NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (23.08.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:RBC Capital Markets nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Videokonferenz-Dienst habe für das abgelaufene Quartal einen ordentlichen Gewinnanstieg auf niedrigem Niveau gemeldet, wobei der Umsatzanstieg durch das besser als befürchtete Enterprise-Wachstum angetrieben worden sei, da die Cross-Sell-Dynamik von Phone/ZoomOne anhält, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die Sichtbarkeit einer erneuten Beschleunigung der Enterprise-Verkäufe bleibe unklar. RBC Capital Markets bleibe jedoch optimistisch in Bezug auf die langfristige Geschichte von Zoom Video Communicatios, insbesondere mit 6 Mrd. USD in der Bilanz und einer überzeugenden Bewertung.RBC Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 95 USD für die Zoom Video Communications-Aktie bestätigt. (Analyse vom 22.08.2023)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:60,79 EUR +0,12% (23.08.2023, 10:41)