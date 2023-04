NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

68,39 USD -1,60% (17.04.2023, 16:33)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (17.04.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) als "90-day negative catalyst watch" ein und behält das Rating "sell" mit einem Kursziel von 68 USD bei.Der Analyst sage, dass sich negative Datenpunkte häufen würden, die die Wachstumsraten des Unternehmens weiter unter Druck setzen könnten. Die jüngste Umfrage des Chief Investment Office der Citi deute auf eine zunehmende Depriorisierung der Ausgaben für Unified Communications as a Service hin, und die allgemeinen Ausgabenabsichten für Videokonferenzen würden Wachstum vermissen lassen, so der Analyst. Abgesehen von den Umfragedaten stehe Zoom möglicherweise vor weiteren Herausforderungen, wie z.B. dem zunehmenden Wettbewerb, und auch die Trends bei den Web-Traffic-Daten würden laut Citi auf eine weitere Verschlechterung nach Januar hindeuten.Die Analysten der Citigroup bewerten die Zoom Video Communications-Aktie weiterhin mit dem Votum "sell". (Analyse vom 17.04.2023)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:62,97 EUR -0,38% (17.04.2023, 15:37)