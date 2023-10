NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

68,04 USD -2,95% (03.10.2023)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (04.10.2023/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM).Das Unternehmen habe seine jährliche Zoomtopia-Konferenz eröffnet. Zoom's AI Companion habe den ganzen Tag über im Mittelpunkt des Interesses gestanden, was "für niemanden überraschend" gewesen sei, und das Management habe keine finanziellen Updates für das Quartal oder das gesamte Jahr während der Investoren Q&A gegeben, so die Analysten. Das Unternehmen habe jedoch allgemeine Geschäftsinformationen gegeben, einschließlich der Fortschritte von Zoom Phone und Zoom Contact Center.Die Analysten von Stifel bewerten die Zoom Video Communications-Aktie unverändert mit "hold". Das Kursziel werde von 75,00 auf 70,00 USD reduziert. (Analyse vom 04.10.2023)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:64,09 EUR -1,82% (04.10.2023, 13:16)