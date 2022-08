Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Dem Videokonferenz-Dienst Zoom mache nach dem Boom zu Beginn der Corona-Pandemie nun langsameres Wachstum zu schaffen. Im vergangenen Vierteljahr habe es im Jahresvergleich nur noch ein Umsatzplus von acht Prozent auf knapp 1,1 Mrd. Dollar gegeben, wie Zoom nach US-Börsenschluss am Montag mitgeteilt habe.Unterm Strich sei der Gewinn im Ende Juli abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal auf 45,7 Mio. Dollar von 316,9 Mio. Dollar vor einem Jahr gesunken. Einer der Gründe seien deutlich gestiegene Marketing-Ausgaben gewesen.Zoom, ursprünglich entwickelt für den Einsatz in Unternehmen, sei in der Corona-Pandemie schlagartig zu einem Massenprodukt geworden. Nicht nur Firmen hätten zu der Software gegriffen, um ihre Geschäfte im Homeoffice weiterzuführen, sondern auch Verbraucher hätten sie etwa für Familientreffen oder Yoga-Stunden genutzt. Dieses explosive Wachstum sei bereits mit dem Abbau der Corona-Einschränkungen abgeflaut.Zoom fokussiere sich nun auf große Unternehmenskunden und unter anderem das Geschäft mit Call-Centern, um den Grundstein für neues Wachstum zu legen. Zur Strategie gehöre auch, die starke Position bei Videokonferenzen zu nutzen, um Firmenkunden auch die Sprachtelefonie anzubieten. In diesem Bereich - Zoom Phone - sei das vergangene Quartal das bisher beste gewesen.Die Anleger hätten die Aktie im nachbörslichen US-Handel um rund acht Prozent fallen lassen. Schon in den vergangenen Monaten habe das Papier massiv unter Druck gestanden. Die Aktie sei von mehr als 500 Dollar im Jahr 2020 auf zuletzt unter 100 Dollar gefallen.Die Zoom Video Communications-Aktie ist weiter kein Kauf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)