Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (23.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von MoffettNathanson:Sterling Auty, Analyst von MoffettNathanson, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) hoch.Das Online-Geschäft des US-Unternehmens scheine sich zu stabilisieren und es werde erwartet, dass das nächste Quartal das erste sequenzielle Wachstum seit mehr als sieben Quartalen aufweisen werde, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Diese Verbesserung in Verbindung mit einer Bewertung, der unter dem Vierfachen des Umsatzes liege, verbessere die Aussichten für die Kursentwicklung der Zoom Video Communications-Aktie erheblich.Sterling Auty, Analyst von MoffettNathanson, hat die Zoom Video Communications-Aktie von "underperform" auf "market perform" hochgestuft und das Kursziel von 85 USD bestätigt. (Analyse vom 23.05.2023)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:64,73 EUR -1,95% (23.05.2023, 14:26)