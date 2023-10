NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (13.10.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Rishi Jaluria, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Er habe persönliche Investorentreffen mit CFO Kelly Steckelberg und IR-Chef Tom McCallum abgehalten, wobei die wichtigsten Gesprächsthemen die Monetarisierungsstrategie für KI, die Vision für Contact Center und die Expansion der Plattform gewesen seien, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Es gebe nach wie vor einen überzeugenden langfristigen GenAI-Mehrwert für Zoom, insbesondere angesichts des Volumens an unstrukturierten Daten. Während Jaluria optimistisch sei, das Wachstum mit soliden Margen wieder zu beschleunigen, räume es auch ein, dass ein Mangel an kurzfristigen Katalysatoren und ein schwieriger Ausblick die Investoren für einige Quartale zurückhalten könnte. Er füge aber hinzu, dass die Zoom Video Communications-Aktie bei einem Unternehmenswert, der dem 9-fachen des für 2024 erwarteten freien Cashflows entspreche, ein günstiges Risiko-Rendite-Verhältnis biete.Matthew Swanson, Analyst von RBC Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Zoom Video Communications Inc. mit einem Kursziel von 95 USD bestätigt. (Analyse vom 12.10.2023)