NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

71,41 USD +2,94% (22.05.2023)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie: US98980L1017

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie: A2PGJ2

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie: 5ZM

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie: ZM

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (23.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse der Citigroup:Die Analysten der Citigroup behalten das Rating "sell" für die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM).Die Q1-Ergebnisse seien etwas besser als erwartet, aber mit einer anderen Kombination von Wachstumstreibern als erwartet, mit einem stärkeren Online-, aber einem schwächeren Enterprise-Geschäft, so die Analysten. Während die Anzeichen für eine Stabilisierung des Online-Geschäfts ermutigend seien, sei die Schwäche im Enterprise-Geschäft "vielleicht noch besorgniserregender", da dieses Segment langfristig als der wichtigste Wachstumstreiber angesehen werde, so Citi. Sie sei der Ansicht, dass die Kombination aus schwächerer Enterprise-Performance und kürzerer Vertragslaufzeit ein Zeichen für zunehmende Kundenunsicherheit sein könnte und Investoren dazu veranlassen könnte, die langfristigen Wachstumsraten des Geschäfts infrage zu stellen.Die Analysten der Citigroup stufen die Zoom Video Communications-Aktie weiterhin mit dem Votum "sell" und einem Kursziel von 65,00 USD ein. (Analyse vom 23.05.2023)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:64,69 EUR -2,01% (23.05.2023, 15:18)