NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

63,98 USD +0,91% (17.11.2023, 15:49)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (17.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse der Citigroup:Tyler Radke, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) von "sell" auf "neutral" herauf, mit einem unveränderten Kursziel von 66 USD.Der Analyst sehe ein ausgewogeneres Chancen-Risiko-Verhältnis, da die Aktie unter dem Kursziel und in der Nähe von "Trough Multiples" liege. Radke sehe das Potenzial für eine kurzfristige Stabilisierung mit einer konservativen Prognose, die von einer makroökonomischen Verschlechterung ausgehe, und einem Web-Traffic, der eine gewisse schrittweise Verbesserung signalisiere. Allerdings sei Zoom immer noch mit erheblichen Risiken konfrontiert, von denen einige wohl existenziell seien, und zwar mit der drohenden Konkurrenz von Microsoft und einem Mangel an Preisgestaltung sowie mit dem Erreichen des Höchststandes bei den Margen und der sinkenden Effizienz.Tyler Radke, Analyst der Citigroup, stuft die Zoom Video Communications-Aktie von "sell" auf "neutral" hoch. (Analyse vom 17.11.2023)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:59,02 EUR +0,96% (17.11.2023, 15:52)