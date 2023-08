Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

63,87 EUR +5,19% (23.08.2023, 17:04)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

69,02 USD +4,85% (23.08.2023, 16:44)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (23.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Im Vorfeld der heute spannend erwarteten Unternehmenszahlen vom KI-Giganten NVIDIA habe die US- Investorin Cathie Wood am Dienstag NVIDIA-Aktien im Gegenwert von ca. 1 Mio. USD verkauft und dafür 8 Mio. USD in die Aktien des Videoplattform-Anbieters Zoom Video Communications gesteckt. Die Zoom Video Communications-Aktie habe den Dienstagshandel in den USA mit einem Minus von etwas mehr als 2% beendet. Maßgeblich hierfür dürfte die im Vergleich zu den Analysten niedriger prognostizierten Unternehmensumsätze für das Folgequartal sein.Wood dürfte davon ausgehen, dass das Unternehmen nach der Sonderkonjunktur durch die Corona-Krise wieder zur Normalität zurückgekehrt sei und vom derzeitigen Niveau wieder etablieren könne. Die Investorin werde in der Finanzbranche vereinzelt als "Antiindikator" angesehen. Bestes Beispiel sei NVIDIA, ein Großteil der Position habe Wood im Januar verkauft, seitdem habe die Aktie etwas mehr als 180% zugelegt. Für die Mehrheit der Analysten sei die Zoom Video Communications-Aktie nicht mehr als eine Halteposition. Nur mutige Anleger sollten sich ein paar Stücke ins Depot legen, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: