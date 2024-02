Tradegate-Aktienkurs Zoom-Aktie:

62,58 EUR -0,46% (28.02.2024, 12:06)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom-Aktie:

68,17 USD +8,00% (27.02.2024, 22:00)



ISIN Zoom-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (28.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities senken das Kursziel für die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) von 90 auf 78 USD.Das Unternehmen wende einen Multiplikator auf seine aktualisierten Schätzungen für das Kalenderjahr 2025 an, mit einem Abschlag auf die Software-Peer-Group mit einem Wachstum von weniger als 20%, was seiner Meinung nach aufgrund der schwächeren Visibilität von Zoom in Bezug auf den zukünftigen Wachstumspfad und ein zunehmend wettbewerbsintensives XCaaS-Umfeld gerechtfertigt sei.Während die Umsatzschätzungen des Unternehmens im Großen und Ganzen unverändert bleiben würden, habe es seine Schätzung für den Non-GAAP EPS für das Geschäftsjahr 25 um 6% erhöht und seine Schätzung für den freien Cashflow für das Geschäftsjahr 25 um 6% gesenkt, um die Prognosen zu berücksichtigen.Die Analysten von BofA Securities bewerten die Aktie von Zoom Video Communications weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 27.02.2024)Börsenplätze Zoom-Aktie: