NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

72,74 USD -2,48% (01.03.2023, 16:13)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (01.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) weiterhin mit "buy" ein.Mizuho sage, dass Zoom Video Communications "solide" Ergebnisse für das vierte Quartal mit einem Umsatz- und Free-Cash-Flow-Überschuss gemeldet habe. Noch wichtiger sei, dass der operative Gewinn und die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024 deutlich über den Konsenserwartungen gelegen hätten, wobei die Umsatzprognose von Zoom mit einem Wachstum von 1% gegenüber dem Vorjahr "in hohem Maße erreichbar erscheint", so das Researchhaus. Mizuho glaube weiterhin, dass das Geschäftsjahr 2024 "ein weiteres Übergangsjahr" für Zoom sein werde, da die Stabilisierung des Online-Segments im zweiten Quartal das Unternehmen gut positionieren sollte, um das Wachstum im Geschäftsjahr 2025 wieder zu beschleunigen.Die Analysten von Mizuho Securities USA bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Kursziel von 100 USD. (Analyse vom 28.02.2023)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:68,15 EUR -3,36% (01.03.2023, 16:19)