NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

105,91 USD +5,56% (27.07.2022, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (28.07.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications: Auf dem Weg zum Kaufsignal - ChartanalyseDie Zoom Video Communications-Aktie (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 588,84 USD aus dem Oktober 2020 in einer langfristigen Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie am 12. Mai 2022 auf ein Tief bei 79,03 USD geführt. Damit habe sie den Kopf einer potenziellen inversen SKS, also einer Bodenformation ausgebildet. Die Nackenlinie dieser Formation liege aktuell bei 123,13 USD. Die nächste wichtige Unterstützung liege bei 94,51 USD.Kurzfristig könnte die Zoom Video Communications-Aktie in Richtung der Nackenlinie der inversen SKS bei aktuell 123,13 USD ansteigen. Erst mit einem stabilen Ausbruch über diese Nackenlinie wäre die Bodenformation vollendet und es käme zu einem mittelfristigen Kaufsignal. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung 175,27 bis 181,50 USD und knapp darüber hinaus möglich. Sollte die Aktie aber unter 94,51 USD abfallen, dann wäre der Bodenbildungsversuch gescheitert. In diesem Fall müsste zumindest mit einem Rückfall auf 79,03 USD und evtl. sogar an das Allzeittief bei 59,94 USD gerechnet werden. (Analyse vom 28.07.2022)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:102,64 EUR -1,10% (28.07.2022, 08:10)