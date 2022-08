Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



81,76 EUR +0,07% (29.08.2022, 19:24)



81,87 USD +0,57% (29.08.2022, 19:52)



US98980L1017



A2PGJ2



5ZM



ZM



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (29.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Vor einigen Handelstagen habe Cathie Woods Ark-Team wieder bei Zoom zugeschlagen. Dem Kurs der Aktie habe das bislang allerdings nicht auf die Sprünge helfen können. Vielmehr dominiere nach einem schwachen Ausblick beim Videoanruf-Software-Anbieter einmal mehr der Abwärtsdruck. Charttechnisch werde es jetzt ganz eng.Vom 22. auf den 23. August sei der Kurs der Zoom-Aktie nach den Zahlen tief gefallen. Grund: starker Dollar und nachlassendes Geschäftsmomentum nach dem Corona-Hype. Zudem mache Microsoft mit seinem Programm Teams erfolgreich Druck. Das habe zu einer gesenkten Prognose und dem bislang schwächsten Umsatzwachstum bei Zoom geführt. Immerhin: Das Unternehmen sei profitabel.Ark Invest, geführt von Cathie Wood, habe anschließend trotzdem erstmals seit mehreren Monaten wieder Zoom-Aktien gekauft - rund 800.000 Aktien für etwa 68 Millionen Dollar. Ark habe bereits eine Zoom-Position. Durchschnittlicher Einkaufskurs: 284 Dollar.Mit einem Kursgewinnverhältnis von mehr als 20, woran sich in den kommenden Jahren voraussichtlich auch nichts ändern werde, wirke Zoom im aktuellen Umfeld nicht besonders ansprechend bewertet."Der Aktionär" sieht derzeit keinen triftigen Grund, bei Zoom einzusteigen, so Lars Friedrich. (Analyse vom 29.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link