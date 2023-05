Wien (www.aktiencheck.de) - Das Einzelhandelsunternehmen Lowe's (ISIN: US5486611073, WKN: 859545, Ticker-Symbol: LWE, NYSE-Symbol: LOW) (+1,7%) brachte gestern sein Zahlenwerk für das erste Quartal heraus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Videokonferenzdienst Zoom (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) (-8,1%) habe bei den gestern präsentierten Q1-Zahlen in puncto Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertreffen können. Allerdings hätten nicht so viele Firmenkunden, wie von Analystenschätzungen prognostiziert, gewonnen werden können, woraufhin die Aktie des Unternehmens deutliche Verluste habe hinnehmen müssen.Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) (-1,5%) habe gestern einen milliardenschweren Deal mit dem Halbleiterhersteller Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) abgeschlossen. Damit werde das IT-Unternehmen in Zukunft Teile für Kommunikationschips, darunter auch Bauteile für 5G-Funktechnik, in den USA entwickeln und herstellen lassen. (24.05.2023/ac/a/m)