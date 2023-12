Für die Konsolidierung in Europa hätten auch die veröffentlichten Zahlen des deutschen ifo-Instituts gesorgt, welche deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. So habe der ifo-Index bezüglich der aktuellen Lage im Dezember einen Rückgang von 89,4 auf 88,5 verzeichnet, wenngleich Analyst:innen eine Steigerung auf 89,7 prognostiziert hätten. Ein ähnliches Bild habe sich hinsichtlich der Konjunkturerwartungen der Befragten gezeichnet, welche ebenso eine eingetrübte Stimmung habe erkennen lassen. Die diesbezügliche Teilkomponente habe sich nämlich von 85,2 auf 84,3 verringert, während auch in diesem Fall Konssensschätzungen einen Anstieg auf 85,7 hätten erwarten lassen. Der sich aus den beiden Teilkomponenten zusammensetzende ifo-Geschäftsklimaindex habe infolgedessen ebenfalls eine negative Entwicklung aufgewiesen. Nachdem dieser im Vormonat einen Wert von 87,3 verzeichnet habe und Analysten eine Steigerung auf 87,7 prognostiziert hätten, sei dieser Index auf 86,4 gefallen. Der deutsche Vorlaufindikator signalisiere somit eine durchaus pessimistische Aussicht für die kommenden Monate.



Im Vergleich zu den Aktienmärkten habe gestern auf den Rohstoffmärkten deutlich mehr Bewegung geherrscht. Auslöser dafür seien weitere Angriffe auf Frachter im Roten Meer durch die schiitische Gruppierung der Huthi gewesen. Die Attacken würden den Seehandelsverkehr weiterhin signifikant beeinträchtigen und hätten aufgrund von Zweifeln an der Versorgungssicherheit zu Preisanstiegen bei Öl und Erdgas geführt. Ersteres sei gestern folglich um satte 1,7% auf USD 78 gestiegen, während der Dutch TTF Erdgas Future einen 7%-igen Sprung verzeichnet habe. Unterdessen sei auch der Goldpreis leicht angestiegen, sodass eine Feinunze des Edelmetalls derzeit zu gut USD 2.000 notiere. Ein Bitcoin handele derzeit im Vergleich zum Vortag nahezu unverändert bei rund USD 42.500.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren. Während der TOPIX aktuell Kurszuwächse verbuche, so würden die Märkte auf dem Festland China sowie in Hongkong zu Abschlägen handeln.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) (-0,9%) werde ab dem 21.12. den Verkauf seiner neuesten Apple Watch in den USA aussetzen, nachdem das Unternehmen ein Patentverfahren gegen das Medizintechnikunternehmen Masimo verloren habe. Demnach mache Apple unrechtmäßig von einer patentierten Technologie zur Messung des Blutsauerstoffgehaltes in seiner Smartwatch Gebrauch.



Die deutsche Bundesregierung habe gestern im Zuge des letzten Haushaltsurteils des Verfassungsgerichts die Förderung für Elektroautos eingestellt. Der Entschluss habe spürbare Auswirkungen auf die deutsche Automobilbranche, sodass BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) (-2,0%), VW (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (-1,0%) und Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) (-1,3%) allesamt verloren hätten. (19.12.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum gestrigen Wochenstart dominierten weiterhin Zinsüberlegungen das Marktgeschehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Während die US-amerikanischen Börsen weiterhin von der Aussicht fallender Zinsen profitiert hätten, seien in Europa gestern die daraus hervorgegangenen Gewinne der letzten Wochen mitgenommen worden.Dementsprechend hätten die Märkte in den USA Kursanstiege um die +0,5% verbucht, wobei der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit +0,64 % am positivsten in Erscheinung getreten sei. Der Dow Jones Industrial (DJI) (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe zwischenzeitlich nach der erfolgreichen letzten Woche einen weiteren Höchststand erreicht, diesen im Tagesverlauf jedoch wieder abgeben müssen. Die Gewinnmitnahmen an den europäischen Börsen hätten sich in überschaubaren Einbußen von rund 0,6% ausgedrückt.