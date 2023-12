Zinsen im Geldmarktsegment und bei kurzen Laufzeiten würden hingegen maßgeblich von der Geldpolitik beeinflusst. Hier habe sich jüngst eine Diskrepanz zwischen der US-Notenbank FED und der EZB aufgetan. Die FED habe auf Basis der eigenen Projektionen für den Leitzins überraschend die schon länger bestehende Erwartung eines weniger restriktiven Kurses ab 2024 untermauert. Möglich wären demnach drei Leitzinssenkungen, obwohl sich die US-Konjunktur und der Arbeitsmarkt bisher noch in einer robusten Verfassung befinden würden. Hintergrund könnte der vorhandene Stress im US-Bankensystem aufgrund hoher Bestände an nicht realisierten Bewertungsabschlägen für Wertpapiere und Kredite sein. Möglich sei aber auch, dass die FED einfach rechtzeitig mit Zinssenkungen beginnen möchte, um nicht zeitlich zu nah an den Präsidentschaftswahlen im November geldpolitisch agieren zu müssen. Die Strategie erhöhe jedoch die Gefahr, dass noch erhöhte Inflationserwartungen auf höheren Niveaus verankert werden könnten und die FED daher doch länger restriktiv bleiben müsse.



Die EZB sei offensichtlich von der FED-Entscheidung unter Erklärungsdruck gesetzt worden. Umso mehr habe Präsidentin Christine Lagarde im Rahmen der Pressekonferenz darauf hinweisen müssen, dass aus ihrer Sicht noch keine konkreten Zinssenkungen absehbar seien. Es bleibe vorerst dabei, dass datenabhängig von Sitzung zu Sitzung die geldpolitische Ausrichtung festgelegt werde, bis die Erreichung des mittelfristigen Inflationsziels von zwei Prozent gesichert erscheine. Immerhin sei die Inflations-Projektion der EZB für 2024 gesenkt worden und der Wiederanlagebetrag im Rahmen des PEPP-Anleihekaufprogramms werde schon ab dem zweiten Halbjahr 2024 reduziert. An den Börsen dürften dennoch die Diskussionen um den Zeitpunkt einer ersten Leitzinssenkung in der Eurozone auch im kommenden Jahr maßgeblich und immer wieder kurstreibend bleiben. Angesichts der ab Februar voraussichtlich weiter nachgebenden Inflationsraten und der nur schwachen Konjunkturerholung im Laufe des ersten Halbjahrs bleibe eine Zinssenkung im zweiten Quartal wahrscheinlich, zumal dann die FED schon vorgelegt haben könnte. Der Euro dürfte vor diesem Hintergrund weiter zulegen.



Die Konjunkturdynamik in Deutschland und Europa werde sich zwar in den kommenden Monaten erholen, allerdings würden die Wachstumsperspektiven insgesamt schwach bleiben. Leichte Hoffnungsschimmer hätten zuletzt die gestiegenen Exporte Südkoreas gesendet, die einen hohen Anteil global relevanter Vorleistungsgüter enthalten würden, sowie höhere Frachtraten für Schüttgüter wie Eisenerze und Kohle. Beide Komponenten stünden am Anfang der Produktionsketten und würden eine künftig zunehmende Industrieproduktion signalisieren. Auch die mit 10,1 bzw. 6,6 Prozent höheren Wachstumsraten bei den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion Chinas im November sowie Nachrichten über eine stärkere fiskalische Unterstützung, bspw. des Immobiliensektors, würden hoffen lassen. Dem stünden allerdings sehr schwache Schnellschätzungen der von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindices für Dezember in der Eurozone gegenüber.



Auch die erhoffte Dynamisierung des privaten Konsums im Zuge steigender Realeinkommen werde zumindest in Deutschland etwas schwächer ausfallen, denn die jüngsten Pläne der Bundesregierung zur Haushaltskonsolidierung über verringerte Subventionen und eine Erhöhung verschiedener Abgaben würden die Nachfrage teilweise ausbremsen. Die Regierung habe damit die Chance vertan, aus dem Haushaltsdebakel einen größeren Aufbruch zu kreieren, indem man einem Kassensturz ähnlich alle Ausgaben- und Einnahmenkomponenten einer gesamtheitlichen Überprüfung und Adjustierung unterziehe. Insgesamt dürfte sich die wirtschaftliche Stabilisierung daher erst ab dem zweiten Quartal 2024 verfestigen.



Die Perspektiven für die Kapitalmärkte würden auch für die kommenden Monate positiv bleiben, wenngleich durch die deutlich gesunkenen Zinsen und die steigenden Aktienkurse der letzten Monate schon Potenzial für 2024 vorweggenommen worden sei. Kurzfristig sei eine Konsolidierung der erhöhten Kursniveaus bei Anleihen und Aktien wahrscheinlich, bevor die Notierungen dann im weiteren Jahresverlauf 2024 mit der Aussicht auf tatsächliche Leitzinssenkungen wieder zulegen sollten. (15.12.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die entscheidenden Faktoren für die deutsche und europäische Konjunktur und die internationalen Kapitalmärkte bleiben weiter die Zinsentwicklung, die globale Wachstumsdynamik sowie (wirtschafts-) politische Entscheidungen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.An den Börsen spiele die Zinsseite eine übergeordnete Rolle, während für die Konjunktur alle drei Faktoren gleich gewichtet werden könnten.Bei Zinsen mit längeren Laufzeiten habe die Inflation einen entscheidenden Einfluss. In Deutschland und der Eurozone würden die Teuerungsraten im Dezember und Januar kurzfristig ansteigen. Gründe hierfür seien Basiseffekte, die Erhöhung der CO2-Abgabe sowie die Wiederanpassung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf 19 Prozent. Werte von gut 4 Prozent in Deutschland seien erwartbar. Danach dürfte sich die Tendenz einer sinkenden Inflation fortsetzen, wenn auch mit vergleichsweise verminderter Geschwindigkeit. Insbesondere die Komponente Energie dürfte immer wieder dafür sorgen, dass die Ausschläge der Inflationsraten nach oben oder unten größer ausfallen. Denn die für die Inflationsberechnung relevanten Durchschnitte des jeweiligen Vormonats lägen im ersten Halbjahr 2024 zwischen 70 und 80 Euro pro Barrel und damit nah an den aktuellen Notierungen.