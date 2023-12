Diese Entwicklungen dürften so bedeutend sein, dass die Anleihen- und Aktienmärkte einen Richtungswechsel im Vergleich zu den letzten Monaten vollziehen würden. Sie seien geprägt gewesen von einer Fortsetzung des schon zwei Jahre anhaltenden Rückgangs der Anleihen und einer Korrektur der Aktienmärkte, bei der nur die robustesten börsennotierten Unternehmen nicht von der Erwartung eines wirtschaftlichen Abschwungs in Verbindung mit steigenden Anleiherenditen abgestraft worden seien. Die "Glorreichen Sieben", wie sie jenseits des Atlantiks bezeichnet würden, hätten sich daher gut behauptet: Der Wert von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META), NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) und Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), die zusammen schon 30% der Kapitalisierung des S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (2) darstellen würden, habe sich dieses Jahr im Durchschnitt fast verdoppelt, während der Rest des Marktes stagniert habe.



Mehrere Segmente der Aktienmärkte dürften wieder auf Wachstumskurs gehen



Da die Zinsen nun aber sinken würden, würden sich am Aktienmarkt zahlreiche Anlagealternativen ergeben, sobald die Märkte überzeugt seien, dass die Konjunkturverlangsamung zum Stillstand gekommen sei. Viele als weniger robust betrachtete Sektoren und Unternehmen hätten sehr ungünstige Kursentwicklungen verzeichnet, die allesamt Gewinnchancen bieten würden, die sich mutige Anleger nicht entgehen lassen würden. Beispiele dafür seien unprofitable Technologieaktien, für die die Auswirkungen des Zinsanstiegs auf ihre Gewinnerwartungen tödlich gewesen seien, verschuldete Unternehmen sowie Immobilienaktien, die sich eine heilsame Atempause gönnen könnten. Auch Small Caps könnten von einer Unterbrechung ihres Abwärtstrends gegenüber Large Caps profitieren. Außerdem könnten die Schwellenländer wieder etwas an Glanz im Vergleich zu den Industrieländern gewinnen, falls der Dollar abwerte.



Folglich erscheine es denkbar, dass sich der Bullenmarkt über die "Glorreichen Sieben" und die Wertpapiere von Herstellern von Medikamenten gegen Fettleibigkeit hinaus ausweite, auch wenn der erwartete Zinsrückgang diese bedeutenden Growth-Aktien, deren Vorzüge unbestreitbar seien, weiterhin begünstigen dürfte. Eine solche Konzentration der Anlagen auf eine derart kleine Zahl von Unternehmen erfordere in der Tat eine gewisse Vorsicht. Die beste Antwort hierauf laute Diversifikation. Warum auch nicht, wenn das Umfeld gerade günstig sei? Die Rückkehr des Konjunkturzyklus erfordere Wendigkeit.



(1) Ein Basispunkt entspreche einem Hundertstel eines Prozents. Er werde oft zur Angabe der prozentualen Veränderungen eines Finanzinstruments verwendet. Eine Veränderung um 1% entspreche somit einer Veränderung um 100 Basispunkte.

(2) Der S&P 500 sei ein Börsenindex, der die 500 größten, an US-amerikanischen Börsen notierten Unternehmen abbilde.







