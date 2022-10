Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es war ein Auftakt zum vierten Quartal nach Maß, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Nach den kräftigen Kursverlusten im September, der seinem Ruf als besonders schlechter Börsenmonat gerecht geworden sei, habe der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) in der ersten Oktoberwoche wieder Boden gutgemacht. Der Auswahlindex der Eurozone habe vor allem von Spekulationen profitiert, wonach die Notenbanken angesichts der deutlichen Rezessionssignale ihren zuletzt sehr aggressiven Zinserhöhungskurs etwas abmildern könnten. Genährt worden seien die Hoffnungen auch von der unerwartet geringen Zinserhöhung in Australien und schwächeren Konjunkturdaten aus den USA: Die Zahl der offenen Stellen sei dort im August so stark gesunken wie seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr. Börsianer würden sich nun fragen: Sei dies nur eine klassische Erleichterungsrally im Bärenmarkt oder bereits die Trendwende?



Das Gros der Strategen am Aktienmarkt rate weiterhin zur Vorsicht, auch wenn viel Negatives wohl eingepreist scheine. Mut mache unter anderem, dass die Märkte saisonal betrachtet in eine starke Phase eintreten würden. In vierten Quartalen habe der EURO STOXX im langjährigen Mittel meist deutlich zulegen können. Auch in US-Zwischenwahljahren sei es von Anfang Oktober bis Ende Dezember häufig aufwärts gegangen. Für allzu viel Euphorie sei die Zeit aber wohl noch nicht gekommen. Vor allem der bedrohliche Mix aus steigender Inflation, hohen Energiepreisen, nach wie vor löchrigen Lieferketten und dem anhaltenden Krieg in der Ukraine bereite nach wie vor Sorgen - und habe womöglich das Potenzial, dass auch das vierte Quartal die Erwartungen verfehlen könnte. (07.10.2022/ac/a/m)



