US-Notenbankchef Jerome Powell verteilte seine Ostergeschenke schon an diesem Mittwoch, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate" weekly.Fehlende Marktbreite kehre zurückMut mache dabei vor allem auch, dass die lange Zeit fehlende Marktbreite wieder zurückkehre. So habe auch der gleichgewichtete S&P 500 Index ein neues Allzeithoch geschafft, während die "Magischen 7" nach ihrer Rekordjagd teils verschnaufen würden. Allein in der Woche bis zum 6. März hätten Anleger rund 4,4 Milliarden Dollar aus US-amerikanischen Tech-Titeln abgezogen. Und: Da Mitte März bis Mai üblicherweise eine saisonal starke Phase für Aktien sei, könnte die gute Stimmung an der Wall Street noch eine Weile anhalten.