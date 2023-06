Wenngleich die Entscheidung der EZB weitgehend erwartet worden sei, so seien Inverstoren sichtlich erleichtert, dass es zu keinen größeren "hawkischen" Überraschungen gekommen sei. Mit den Worten von Präsidentin Lagarde hätten Europas schwach in den Tag gestarteten Leitindizes wieder an Boden gewonnen, sodass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) es vermocht hätten, ihre Verluste bis zur Schlussglocke zu weiten Teilen wettzumachen. Mit einem Minus von 0,81% sei der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) weniger glimpflich davongekommen.



In den USA sei mit dem Empire State Index, Philly Fed Index und den jüngsten Daten zu den Einzelhandelsumsätzen der Takt an den Aktienmärkten ebenfalls von makroökonomischen Themen angegeben worden. Alle drei eben genannten Datenpunkte seien besser ausgefallen als von Analysten im Vorfeld erwartet, allerdings habe sich der Philly Fed Index weiter eingetrübt. Vor diesem Hintergrund hätten die wichtigsten Benchmark-Indices allesamt zugelegt, wobei dies speziell beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gegeben den "hawkischen" Tönen der FED am Mittwoch beachtlich sei.



Im Rohstoffbereich habe Öl zwischenzeitlich um mehr als 3% höher notiert. Dabei seien die Sorten Brent und WTI von einem schwächer tendierenden US-Dollar sowie den jüngsten Daten aus China, denen zufolge der Durchsatz chinesischer Ölraffinerien den zweithöchsten Wert seit Messbeginn markiert habe, gestützt worden. Indes gebe sich der Goldpreis nahezu unverändert und werde weiterhin südlich der USD 2.000-Marke gehandelt.



Am heutigen Morgen würden sich Asiens Aktienmärkte durchwegs fester präsentieren. (16.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die FED am Mittwoch für eine Pause der Zinsanhebungen entschieden hatte, war am gestrigen Handelstag der Zinsentscheid der EZB im Fokus der Anlegerschaft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wie von den meisten Marktteilnehmern im Vorfeld antizipiert, hätten die europäischen Währungshüter das Leitzinsniveau um 25 Basispunkte (BP) angehoben. Somit steige der Hauptrefinanzierungssatz auf 4% und der Einlagesatz auf 3,5%. Des Weiteren seien die Inflationsprognosen angehoben und bereits für die nächste Sitzung ein weiterer Zinsschritt angekündigt worden - vorausgesetzt das konjunkturelle Bild trübe sich nicht substanziell ein.