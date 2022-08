Wie DER AKTIONÄR berichtet habe, habe die US-Notenbank am vergangenen Freitag weitere Leitzinsanhebungen angekündigt und damit für Verkaufsdruck an der Wall Street gesorgt. Der Grund: Durch die steigenden Anleihezinsen würden Aktien unattraktiver, da diese keine garantierten Zinserträge abwerfen würden.



Zum Wochenauftakt sei die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe nun auf 3,45 Prozent geklettert und liege damit deutlich höher als die der zehnjährigen Staatsanleihen, welche aktuell mit einer Rendite von 3,11 Prozent gehandelt würden. Damit liege aktuell eine Inverse Zinsstruktur vor. Diese werde von Experten oft als Vorbote einer wirtschaftlichen Rezession eingestuft.



Für den Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) seien dies keine guten News: Im vorbörslichen Handel werde der US-Leitindex zeitweise 0,9 Prozent tiefer bei 31.971 Zähler taxiert. Damit könnte der Dow Jones unter die 32.000-Punkte-Marke zurückfallen und gleichzeitig die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 32.034 Punkte verlaufe, reisen. In der Folge würde der US-Leitindex ein Verkaufssignal genieren, was zu weiterem Abgabedruck führen könnte. (29.08.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag hat der US-Notenbankchef Jerome Powell in seiner Rede weiter steigende Zinsen in Aussicht gestellt und damit den US-Aktienmarkt auf Talfahrt geschickt, so Jan Paul Fóri vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Auf neue Mehrjahreshochs würden hingegen zum Wochenauftakt die Renditen für US-Staatsanleihen klettern. Aus diesem Grund seien die steigenden Anleiherenditen Gift für den Aktienmarkt.