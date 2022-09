Paris (www.aktiencheck.de) - Die Comeback-Rally des deutschen Blue-Chip-Barometers wurde im Keim erstickt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Mit einem Verlust von fast fünf Prozent sei der August der drittschwächste Börsenmonat in diesem Jahr. Blicke man in die Börsengeschichte, könnte es noch schlimmer kommen, denn der September gelte statistisch als der schwächste Aktienmonat: In 20 von 33 Jahren hätten die deutschen Standardwerte in diesem Zeitabschnitt Kursverluste hinnehmen müssen. Der schwache Start in den September mache dieser Erhebung alle Ehre, die Erwartungen stark steigender Zinsen hätten den deutschen Premiumindex weiter fest im Griff. "Never fight the FED", laute ein altbekanntes Sprichwort an der Börse. US-Notenbankchef Jerome Powell habe auf der Konferenz in Jackson Hole vergangene Woche unmissverständlich klargestellt, dass für ihn die Inflationsbekämpfung und nicht das Wachstum der US-Konjunktur oberste Priorität habe.Dieses Börsen-Bonmot lasse sich angesichts der jüngsten Verbraucherpreise auch auf die Europäische Zentralbank übertragen, die am kommenden Donnerstag tage. Die Mitte dieser Woche von Eurostat gemeldete Inationsrate von 9,1 Prozent sei der höchste Wert seit der Einführung des Euro 1999. Im Juli habe die Teuerung noch bei 8,9 Prozent gelegen. Eine Zinserhöhung gelte daher als ausgemacht. Gleich mehrere Notenbanker hätten sogar öffentlich für einen "Jumbo"-Zinsschritt von 75 Basispunkten plädiert. Dies, so würden viele Marktteilnehmer befürchten, könnte die ohnehin schwächelnde Konjunktur weiter unter Druck bringen und eine Rezession auslösen. DAX -Engagements würden sich vor diesem Hintergrund aktuell nicht aufdrängen. (02.09.2022/ac/a/m)