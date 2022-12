Paris (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Corona-Lage bestimmt weiterhin die Stimmung an den Industriemetallmärkten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der Zinkpreis habe sich dennoch widerstandsfähig gezeigt und seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Allein seit Beginn dieses Monats habe sich das Übergangsmetall um knapp 10 Prozent verteuert. Unterstützend habe vor allem der weitere Rückgang der Lagerbestände an der Londoner Metallbörse (LME) gewirkt. Mit lediglich 37.000 Tonnen würden sie auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte der 1980er-Jahre liegen. Erst in der vergangenen Woche habe mit Nyrstar einer der weltweit größten Feinzink-Produzenten angekündigt, seine Hütte in Nordfrankreich, die seit Oktober aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen gewesen sei, vorläufig nicht mehr in Betrieb zu nehmen. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen habe diese Entscheidung mit den jüngsten Strompreisprognosen und der hohen Inflation bei einer Reihe von Inputkosten begründet. Dies zeige, dass die anhaltend hohen Strom- und Gaspreise gerade von energieintensiven Branchen wie der metallverarbeitenden Industrie ihren Tribut fordern würden. Zudem stehe zu befürchten, dass die Produktionskapazitäten in Europa zurückgehen könnten.Die niedrigen Lagerbestände an der LME dürften sich vor diesem Hintergrund auf absehbare Zeit kaum auffüllen. Gut möglich also, dass der Zinkpreis noch Luft nach oben habe. (16.12.2022/ac/a/m)