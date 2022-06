Paris (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Metallmärkten hat sich zuletzt ebenfalls eingetrübt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Mangelnde Nachfrage begrenze AufwärtspotenzialDie angespannte Gemengelage belaste auch Zink, das zuletzt wie viele andere Industriemetalle auch habe Federn lassen müssen - und dies, obwohl der Markt alles andere als bestens versorgt sei. So hätten beispielsweise die Minenbetreiber wegen der kräftig gestiegenen Energiepreise ihren Output deutlich zurückfahren müssen. In der Folge seien die Bestände an der Londoner Metallbörse zuletzt mit knapp 82.000 Tonnen auf den niedrigsten Stand seit rund zwei Jahren gefallen. Dass nach Angaben von S&P Global Market Intelligence fast die Hälfte der 20 weltweit führenden Zinkproduzenten im ersten Quartal zweistellige prozentuale Absatzeinbußen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet habe, zeige ebenfalls, wie angespannt die Lage am Zinkmarkt sei. Im Zuge einer anhaltenden steigenden Nachfrage des zum Korrosionsschutz von Stahlteilen genutzten Industriemetalls, könnte der Kurs zwar wieder nachhaltig zulegen; doch so weit sei es noch nicht. Eine dauerhafte Öffnung Chinas könnte die Stimmung zwar aufhellen, doch der Mix aus steigenden Zinsen und Rezessionsängsten wiege schwer. (20.06.2022/ac/a/m)