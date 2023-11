Paris (www.aktiencheck.de) - Gegen den allgemeinen Trend an den Industriemetall-Märkten konnte der Zinkpreis in den vergangenen vier Wochen um knapp 9 Prozent auf zuletzt rund 2.650 Dollar je Tonne zulegen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Als wichtigster Treiber hätten sich die zunehmenden Produktionsausfälle als Folge von einigen Minenschließungen wegen zu geringer Wirtschaftlichkeit erwiesen. Ein wichtiger Produzent mit Sitz in den Niederlanden etwa habe angekündigt, vorläufig zwei Minen in den USA stillzulegen, weil sie sich angesichts des derzeitigen Marktumfelds schlicht nicht rechnen würden. Zuvor hätten bereits Betriebe in Portugal, Irland und Peru wegen mangelnder Produktivität die Arbeit eingestellt. Zudem verzögere ein Feuer die Produktionsaufnahme einer neuen Mine in Russland bis in das kommende Jahr hinein. Mit einer jährlichen Kapazität von rund 350.000 Tonnen dürfte das nahe dem Baikalsee gelegene Bergwerk zur größten Neu-Inbetriebnahme im kommenden Jahr avancieren. Als wäre dies nicht genug, schwächle darüber hinaus die Zinkproduktion in China als Folge der deutlich geringeren Bautätigkeit.



Das knapper werdende Angebot an dem bläulich-weißen Übergangsmetall spiegele sich zwischenzeitlich auch an der Londoner Metallbörse wider, wo die Lagerbestände seit September deutlich gefallen seien. Vor diesem Hintergrund überrasche es schon, dass die International Lead and Zinc Study Group ihre Prognose eines Angebotsdefizits erst Mitte Oktober gestrichen habe und stattdessen für dieses Jahr mit einem Überschuss von 248.000 Tonnen rechne. Gut möglich, dass die Rohstoffexperten nun ihre Prognose einmal mehr anpassen müssten. (17.11.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.