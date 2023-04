Wie Versicherungen helfen, das Vermögen zu schützen

Ziele festlegen

Sind lang- oder mittelfristig größere Investitionen geplant?

Steht ein Umzug an oder die Familiengründung?

Wie sicher ist die berufliche Situation?

Wie werden sich die monatlichen Belastungen in der Zukunft entwickeln?

Wie stabil ist die finanzielle Gesamtsituation?

Ist eine einmalige Geldanlage geplant oder monatliche Sparweise?

Immer zuerst alle Schulden tilgen

Wie viel Risiko darf es sein?

Sichere Geldanlagen für einen Inflationsausgleich gibt es nicht. Deshalb müssen Anleger entscheiden, welches Risiko sie bereit sind einzugehen. Es ist wichtig, dass ein Anleger sich mit der Entscheidung wohlfühlt. Denn was nutzen hohe Erträge, wenn der Anleger davon schlaflose Nächte bekommt. Sobald der Aktienmarkt mal wieder Kapriolen schlägt, kann das ganze Geld futsch sein. Bei einer guten Geldanlage ist von Anfang klar, wie hoch die möglichen Verluste maximal ausfallen können. Diese Zahl sollte den Anleger nicht beunruhigen.



Risikostreuung als Anlagestrategie

Der Kapitalmarkt birgt immer ein gewisses Risiko. Deshalb ist es sinnvoll, das Risiko zu streuen. Dabei spielt es keine Rolle, ob in kleinen monatlichen Raten gespart und ein Vermögen aufgebaut wird, oder ob es sich um die Anlage eines größeren Geldbetrages handelt.



Aktienkurse können trotz rosiger Nachrichten in der Zeitung einfach einbrechen, Zinsen verändern sich. Risikostreuung bedeutet, das Geld über mehrere Anlageklassen zu verteilen und nicht über verschiedene Produkte einer Anlageklasse. Wer sein Geld beispielsweise in Tagesgeld, Banksparplänen und Sparbriefen anlegt, hat das Risiko nicht gestreut.



Für Geldanlage gibt es viele Möglichkeiten, beispielsweise Unternehmensbeteiligungen in Form von Aktien, Schuldtitel, Immobilien oder Spekulationswerte wie Edelmetalle oder Rohstoffe. Dabei ist es so, dass sich die verschiedenen Anlageklassen fast nie genau gleich entwickeln. Manchmal schwächeln die Anleihen, dann boome die Aktien oder umgekehrt. Wenn es zu großen Krisen in der Finanzwelt kam, die Aktienkurse einbrachen, dann boomte in der Vergangenheit immer der Goldpreis.



Am besten ist es, wenn das Vermögen auf alle Anlageklassen gut verteilt ist. Damit lässt sich das Totalverlustrisiko fast ausschließen. Die Gesamtrendite stabilisiert sich.



Ziele und Strategien regelmäßig prüfen

Mit klaren Zielen und gut informiert in den eigenen Vermögensaufbau zu starten ist gut und wichtig. So lassen sich fundierte Anlageentscheidungen treffen. Wenn das Geld angelegt ist, sollte es sich in Ruhe entwickeln können. Es ist nicht ratsam, die verschiedenen Anlagen grundlos alle paar Monate zu verändern und das Vermögen umzuschichten. Das führt nur zu Kosten, die den Anlegern die Taschen leer machen.



Dennoch ist es sinnvoll, sich regelmäßig immer wieder mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen und vor allem sich weiterhin zu informieren. Es kann auch immer etwas Unvorhergesehenes passieren oder die Lebenssituation kann sich verändern. Dann spielt auf einmal die Rendite keine so große Rolle. Durch die geänderten Pläne muss das Geld vielleicht schnell verfügbar sein. Dann steht die Liquidität im Vordergrund. Deshalb ist es sinnvoll, mindestens einmal im Jahr nach den Finanzen zu schauen. Wie sehen die Finanzen aktuell aus? Wie ist die eigene Situation? Gibt es gravierende Veränderungen? Entspricht die Geldanlage noch den eigenen Bedürfnissen? Nur Anleger, die das alles immer im Blick haben, haben auch nach Jahren noch die Geldanlage, die all ihre Ansprüche erfüllt. (26.04.2023/ac/a/m)



Abbildung 1: Pixabay © absolutvision (CC0 Public Domain)

Abbildung 2: Pixabay © 95c (CC0 Public Domain)

Abbildung 3: Pixabay © mwewering (CC0 Public Domain)











