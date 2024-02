Die USA scheinen international recht gut positioniert zu sein, so die Experten von Janus Henderson Investors. Sie würden über eine relativ robuste Wirtschaft, eine günstige demografische Entwicklung und einige zusätzliche positive säkulare Faktoren verfügen. So dürften US-Small-Cap-Unternehmen beispielsweise unverhältnismäßig stärker von der Deglobalisierung der Lieferketten profitieren als ihre größeren Pendants. Grund dafür sei ihr größeres Exposure gegenüber Industrie und Grundstoffen - Bereiche, die in den nächsten zehn Jahren vom Onshoring der Lieferketten profitieren dürften.



Zwar habe die US-Notenbank ihre Leitzinsen beibehalten, aber der Ausschuss rechne mit mindestens drei Zinssenkungen im Jahr 2024. In einem solchen Umfeld würden die Experten deutliche Gewinnsteigerungen im Small-Cap-Sektor erwarten.



Das Hauptrisiko dieser Auffassung bestehe darin, dass es zu einer Zweiteilung des Marktes komme, bei der die Marktperformance von einem bestimmten Anlagestil, z. B. "Growth", und nicht von den Fundamentaldaten der Unternehmen bestimmt werde. Die andere Seite einer solchen Marktdivergenz: Angesichts der historisch niedrigen Bewertungen so vieler Unternehmen bestehe großes Potenzial jene zu finden, deren künftige Erträge und Cashflows steigen könnten und die zu Multiples gehandelt würden, die es seit einigen Jahrzehnten nicht mehr gegeben habe.



In Europa sei die Kerninflation auf dem besten Weg, das EZB-Ziel von 2% zu erreichen. Hier könnten Small-Cap-Aktien nach Meinung der Experten eine Outperformance erzielen, weil die Anleger weniger risikoscheu würden. In den letzten Jahren seien die Anleger angesichts der aktuellen geopolitischen Unsicherheit besorgt über das Risiko eines Konjunkturrückgangs in Europa gewesen. Dies habe viele dazu veranlasst, ihr Exposure gegenüber kleineren Unternehmen zu verringern, was zu Kursrückgängen geführt habe. Die Bewertungen der europäischen Small Caps seien jetzt wohl extrem niedrig, mit dem bisher größten Abschlag gegenüber US-Großunternehmen.



Sollte die Konjunktur jetzt anziehen, dürften Small Caps aufgrund ihrer geringeren Reife und ihres größeren Expansionspotenzials gut für Wachstum positioniert sein. Die Experten seien jedoch der Meinung, dass eine Gewinnsteigerung bis 2024 entscheidend für signifikante Fortschritte sein werde. Darüber hinaus hätten viele europäische Unternehmen aufgrund attraktiver Bewertungen Aktienrückkaufprogramme initiiert.



In Japan gebe es eine Reihe nationaler Herausforderungen: Eine alternde Bevölkerung, geringes Wirtschaftswachstum, Wettbewerb mit schnell wachsenden asiatischen Unternehmen, Digitalisierung und ESG-Anforderungen. Doch dies biete auch Chancen. Die Experten würden ein großes Potenzial für japanische Small- und Mid-Cap-Unternehmen sehen, die in den kommenden Jahren dramatische geschäftliche Umstrukturierungen durchlaufen würden. Dies werde durch strengere Governance-Regeln und den Druck der Aktionäre beschleunigt.



Dieses Potenzial zeige sich am Beispiel japanischer Unternehmen, die für 2023 Management-Buy-outs angekündigt hätten - mit einem erheblichen Aufschlag zum aktuellen Aktienkurs - mit dem Ziel, den Betrieb zu reformieren und künftiges Wachstum zu fördern. Transaktionen in Bereichen wie der Arzneimittelherstellung seien nach Ansicht der Experten ein Zeichen für den wachsenden Druck auf kleinere japanische Unternehmen, den Shareholder Value zu steigern.



Die Aktienauswahl bleibe hierbei der Schlüssel. Die Experten seien davon überzeugt, dass ein fundamental orientierter Investmentprozess, der sich auf die Identifizierung attraktiv bewerteter Small-Cap-Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und robusten Cashflows konzentriere, dazu beitragen könne, langfristig eine Outperformance gegenüber einer Benchmark oder Peer Group zu erzielen. Ersteres ermögliche in der Regel höhere Kapitalrenditen, letzteres biete die Möglichkeit, das Wachstum durch Reinvestitionen zu fördern. (29.02.2024/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Kaufen Sie keine Small Caps vor einer Rezession". Dieser alte Anlagetipp ist schwer zu widerlegen - kleinere Unternehmen reagieren eher auf Konjunkturänderungen und wachsen in guten Zeiten stärker als das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP), schrumpfen aber in Zeiten der wirtschaftlichen Schwäche auch stärker, so Nick Sheridan, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Die für 2023 erwartete Rezession sei ausgeblieben, und es gebe Anzeichen dafür, dass ein etwaiger Abschwung weniger stark ausfallen könnte als erwartet. Trotzdem würden verschiedene Marktsegmente, insbesondere Small Caps, immer noch mit dem Anschein einer bevorstehenden Rezession bewertet.In den USA und Europa befinden wir uns bei der relativen Bewertung von Small Caps gegenüber Large Caps auf einem historischen Niveau, so die Experten von Janus Henderson Investors. In Japan hingegen dürften viele kleinere Unternehmen in den nächsten Jahren aufgrund strengerer Governance-Regeln und unter dem Druck der Aktionäre tiefgreifende Umstrukturierungen durchlaufen. Dies könnte ein positiver Einstiegspunkt für diese Anlageklasse sein.In den nächsten Monaten werde sich zeigen, ob der derzeitige aggressive Zinszyklus zu einer tiefen Rezession und einer "harten Landung" führen könnte. Viele Anleiheinvestoren würden seit 2021 vor diesem Szenario warnen und auf erhöhte geopolitische Risiken, ein langsameres Wachstum in China und schwache Einkaufsmanagerindices (PMI) verweisen. Alternativ könnte es zu einer "weichen Landung" kommen, bei der die Zentralbanken die Inflation erfolgreich eindämmen und die Volkswirtschaften sich an ein Umfeld mit Zinssätzen ungleich Null anpassen würden - eine erstklassige Grundlage für Gewinnsteigerungen im Small-Cap-Sektor.2024 dürften auch Fusionen und Übernahmen (M&A) wieder anziehen, da kapitalkräftige Private-Equity-Unternehmen nach Kaufgelegenheiten suchen würden. Dies könnte vor allem in Ländern wie Großbritannien interessant sein, wo die anhaltenden Kapitalabflüsse zu attraktiven Kursen bei vielen Aktien geführt hätten. Die weltweiten Fusions- und Übernahmetätigkeiten lägen zwar nach wie vor unter ihrem langfristigen Durchschnitt, doch würden Transaktionen mit einem Aufschlag von durchschnittlich 35% auf den aktuellen Aktienkurs abgewickelt, was eine gute Vergütung für Investoren gewährleiste.