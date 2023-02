"Es bauen sich also finanzielle Spannungen auf, während Immobilien-Aktienindizes sowie Finanzierungskosten darauf hindeuten, dass viele Immobilieninvestoren in den kommenden zwölf bis 15 Monaten unter Zugzwang geraten könnten. Denn die Flut der extrem niedrigen Zinsen hat alle Boote schwimmen lassen, auch solche, die nicht seetüchtig waren." Im letzten Konjunkturabschwung seien Zinssenkungen der Notenbanken den Immobilieninvestoren zu Hilfe gekommen, doch das werde wahrscheinlich im Jahr 2023 nicht der Fall sein. "Ganz im Gegenteil: Eigenkapitalinvestoren werden sich künftig in einer gestärkten Position befinden, um attraktive Objekte zu ihren Bedingungen auszuwählen", heiße es bei Nuveen.



Die Wertverluste könnten sich ausgehend von historisch niedrigen Renditen als drastisch erweisen. "Wir rechnen mit einem Preisrückgang von 20 bis 50 Prozent - Bewertungen sind weniger volatil - je nach lokalen Marktgegebenheiten, Fundamentaldaten des Sektors und der Objektqualität. Im oberen Bereich der Risikokurve, zum Beispiel bei Projektentwicklungen oder Objekten mit problematischen ESG-Aspekten, wird die Korrektur deutlich gravierender ausfallen als am risikoarmen Ende des Spektrums von Spitzenobjekten mit langfristigen Mietverträgen."



Das günstige Zeitfenster könnte sich jedoch schnell wieder schließen. Europa stehe vor demografischen Herausforderungen, die den Kontinent mittelfristig bei vergleichsweise schwachen Wirtschaftswachstumsraten und damit bei vergleichsweise historisch niedrigen Zinsen verharren lassen würden. "Wir glauben daher, dass die Phase hoher Zinsen nur von kurzer Dauer sein und bereits im Jahr 2024 wieder langsam abklingen wird. Daraus folgt, dass auch die höheren Immobilienanfangsrenditen nur eine vorübergehende Erscheinung sein sollten," so die Experten von Nuveen.



Diese zuversichtliche Einschätzung stütze sich auf die Erwartung einer verhältnismäßig milden Rezession, zumal sich die europäische Wirtschaft in einer starken Ausgangslage befinde. Die Arbeitslosenquote liege auf einem Rekordtief, es herrsche ein Investitionsboom bei der Energieversorgung und die umfassende Einführung einer Vielzahl technologischer Innovationen stehe kurz bevor.



"Damit dürften sich die tatsächlichen Marktspannungen auf die kommenden zwölf bis 15 Monate beschränken. Bärenmärkte im Immobiliensektor sind in der Regel von kurzer Dauer, fallen dafür oftmals heftig aus. Zwar ist nach einer Beruhigung des Marktes ab 2024 daher nicht mit einem erneuten Preisanstieg auf die Höchststände aus dem Jahr 2021 zu rechnen. Allerdings dürften sich die Preise nach dem "Markt-Reset" in den Jahren 2022/23 durchaus gut erholen", heiße es in dem Bericht von Nuveen Real Estate.



Wie bei allen Assetklassen stünden auch Immobilien schwierige Zeiten bevor. Trotzdem würden die Märkte nicht auf einen dauerhaften Zusammenbruch zusteuern, und nichts deute nach Auffassung von Nuveen darauf hin, dass sich Anleger lange von Immobilien abwenden würden. (16.02.2023/ac/a/m)







Chicago (www.aktiencheck.de) - Nach Ansicht des Vermögenverwalters Nuveen Real Estate könnte sich 2023 als Spitzenjahrgang für Immobilieninvestoren erweisen und zu einem der attraktivsten Jahre seit den Turbulenzen im Zuge der globalen Finanzkrise und der Eurokrise werden.An mehreren Stellen würden die Stressfaktoren wachsen, die den seit sieben Jahren anhaltenden Verkäufermarkt in einen Käufermarkt umkehren würden. Die Preiskorrektur sei bereits sichtbar: "Seit 2021 sind die Anfangsrenditen um 50 bis 75 Basispunkte gestiegen und wir erwarten, dass sie sich im Laufe des kommenden Jahres um weitere 25 bis 75 Basispunkte erhöhen", würden die Experten von Nuveen Real Estate in einem aktuellen Kommentar schreiben."Die Vermietungsmärkte werden infolge der sich anbahnenden Rezession 2023 unter Druck geraten. Allerdings dürfte dieser nicht annährend die Dimensionen erreichen, wie es in den Jahren nach der globalen Finanzkrise der Fall war." Projektentwickler hätten dieses Mal eine deutlich stärkere Angebotsdisziplin bewiesen. Mit Strategien, die auf die attraktivsten Standorte und Nutzungsarten in Europa ausgerichtet seien, könnten Investoren Kurs halten. Diese Investitionen würden von langfristigen technologischen und demografischen Megatrends angetrieben, die weder von der Zinswende noch von der Rezession beeinträchtigt werden sollten."Anleger können sich auf attraktive 12 bis 15 Monaten für Neuanlagen freuen," heiße es bei Nuveen. Die seit Anfang 2022 andauernden Veränderungen im Markt kämen einer vollständigen Neuordnung des Umfelds gleich, in dem sich die Investoren seit dem Abflauen der Eurokrise bewegt hätten. Zwischen 2016 und Anfang 2021 hätten die fünfjährigen Euro-Swaps im Schnitt bei zwei Basispunkten gelegen, ehe sie bis November 2022 sprunghaft auf 300 Basispunkte angestiegen seien.