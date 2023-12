In der Folge seien bauliche Anpassungen erforderlich: Offene Konzepte, flexible Flächennutzung, mehr Aufenthaltsqualität und Wohlbefinden stünden im Fokus. Auch der Grad der Digitalisierung nehme zu. Das alles führe zu einer strukturellen Aufwertung von Büroimmobilien und letztlich in Kombination mit der wachsenden Nachfrage auch zu steigenden Preisen. So werde prognostiziert, dass Bürospitzenmieten in den größten europäischen Büromärkten bis 2028 um etwa zwölf Prozent steigen würden. Entscheidend hierfür seien eine zentrale Lage mit gutem Anschluss an den ÖPNV.



Gravierend seien auch die Einschnitte, die dem Einzelhandel bevorstünden. Das veränderte Kaufverhalten und die Zunahme des Onlinehandels würden dazu führen, dass mehr als 40% der Warenhäuser von Schließung bedroht seien, so eine aktuelle Auswertung des Datenanbieters PMA. Dies bringe zwangsläufig eine Neuausrichtung bei der Gestaltung von innerstädtischen Einzelhandelsbereichen mit sich, sowie Anpassungsdruck bei Shopping Centern. An Bedeutung gewinnen würden der großflächige Einzelhandel, Erlebnis-Shopping und Gastronomie. Generell werde die Aufenthaltsqualität zu einem entscheidenden Faktor in der Entwicklung von Gewerbeimmobilien für den Einzelhandel.



Weniger Einzelhandel heiße mehr Onlinehandel und damit mehr Nachfrage nach Logistikflächen. Die Struktur innerhalb der Logistikbranche werde diversifizierter, Volumen und Warenströme würden weiter zunehmen. Um rund 20% sei der globale Warenhandel zwischen 2015 und 2023 angestiegen, zeige eine Auswertung der WTO. Gleichzeitig halte der Mangel an qualitativ hochwertigen Logistikflächen an. Vor allem stadtnahe Logistikkonzepte seien gefragt, würden die Entwickler aber vor große städtebauliche Herausforderungen stellen. Man beobachte einen rasanten Anstieg der Spitzenmieten, in Berlin beispielsweise um 84% zwischen 2020 und 2023. Ein wichtiger Trend: Nachhaltigkeit gewinne bei Mietern immer weiter an Bedeutung und die energetische Performance der Gebäude rücke in den Vordergrund.



Im Bereich Wohnen gelte ebenfalls: wenig neues Angebot, viel Nachfrage. Mehr als eine Millionen Wohnungen müssten in neun ausgesuchten europäischen Städten bis 2030 neu gebaut werden. Beim aktuellen Tempo im Wohnungsneubau könne diese Lücke nicht geschlossen werden, vor allem in den wirtschaftsstarken Ballungsgebieten. Zu beobachten sei die wachsende Bedeutung von Quartiersentwicklungen mit der Verbindung von Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeit. Und natürlich sei auch für Wohnimmobilien Nachhaltigkeit ein auschlaggebendes Thema: Die zweite Miete - und hier allen voran die Kosten für Heizung und Strom - sei für viele Wohnungsmieter ein spürbarer Belastungsfaktor geworden.



Auch wenn die übergeordneten Trends - und hier allen voran der Klimawandel und die Umsetzung der ESG-Anforderungen - die Entwicklung der Immobilienbranche insgesamt prägen würden, zeige der Blick auf die einzelnen Sektoren jedoch, dass ganz unterschiedliche strukturelle Entwicklungen erfolgsentscheidend seien. Daher würden eine tiefe Wertschöpfung mit strategischem und operativem Know-how im Immobilienmanagement zu den wichtigsten Faktoren für nachhaltigen Anlageerfolg zählen. Ebenso ein aktives Management entlang des kompletten Immobilien-Lebenszyklus sowie eine regionale und sektorale Diversifikation.



Für MEAG gelte: Die Experten würden weiterhin auf attraktive Lagen setzen und in etablierte und wirtschaftlich robuste Märkte in Europa und Nordamerika investieren. Büros in zentralen Lagen, Wohnimmobilien, Fachmärkte und Logistikimmobilien seien im Investitionsfokus. Aktuell beobachte man attraktive Einstiegschancen in den Segmenten Büro und Logistik - hier würden auch die Transaktionsvolumina langsam wieder anziehen. Bei anderen Segmenten - beispielsweise im Einzelhandel oder bei Wohnen - sei der Preisanpassungsmechanismus dagegen nach wie vor im Gange.



Für die MEAG stehe bei einem Einstieg neben dem Pricing vor allem die Liquidität der Märkte im Vordergrund. Für die kommenden Monate bleibe die spannende Frage: Wie liquide sei der Markt in einzelnen Segmenten und wie würden sich Angebot und Nachfrage entwickeln. (05.12.2023/ac/a/m)





