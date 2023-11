Das vornehmste Vorrecht des Parlaments bestehe darin, jährlich über die Staatsfinanzen entscheiden zu dürfen. Durch die vielen Nebenhaushalte würden die Rechte des Bundestags ausgehöhlt. In den vergangenen Jahren seien diese ausgeufert: 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, 200 Milliarden Euro für den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, 212 Milliarden Euro für den Klima- und Transformationsfonds. Der Anstieg der öffentlichen Verschuldung in Deutschland sei in den letzten Jahren vor allem auf die Nebenhaushalte des Bundes zurückzuführen, die die Bundesregierung gerne "Sondervermögen" nenne, obwohl es sich eher um "Sonderschulden" handele. Die Bürger dieses Landes könnten sich nicht mehr auf den Grundsatz der Haushaltsklarheit und -wahrheit verlassen, wenn die Regierung beständig Schulden am regulären, jährlich aufzustellenden Haushalt vorbei mache.



Aufgrund der steigenden Zinsen würden die wachsenden Schulden zu einer immer größeren Belastung für den laufenden Haushalt, da der Staat vermehrt Mittel für Zins und Tilgung aufwenden müsse. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen und der Bundesrechnungshof hätten in den letzten Jahren wiederholt kritisiert, dass der Anteil der deutschen Staatsanleihen mit kurzfristigen Laufzeiten (unter 4 Jahren) zu hoch sei. Die Zinslast des Bundes steige derzeit auch deswegen besonders stark, da die Regierung die Gunst der Niedrigzinsphase nicht genutzt habe und sich nicht längerfristig verschuldet habe, um sich gegen steigende Zinsen abzusichern. Ein handwerklicher Fehler, der den Fiskus und die Steuerzahler nun teuer zu stehen komme: Für das Haushaltsjahr 2024 plane der Bund mit einem Schuldendienst von 38,9 Milliarden Euro. Tendenz stark steigend.



Der Bundeshaushalt des Haushaltsjahres 2024 solle 445,7 Milliarden Euro umfassen. Der größte Posten des Bundeshaushalts, 38,5% des Etats, sei für Arbeit und Soziales vorgesehen. Tendenz ebenfalls steigend. Nur 54 Milliarden Euro oder 12 Prozent des Bundeshaushalts seien für Investitionen eingeplant. Die haushaltspolitische Disziplin in diesem Land leide zunehmend unter einer ausufernden Subventionspolitik. Mit einem Subventionspaket in Höhe von 78 Milliarden Euro wolle die Bundesregierung die stromintensiven Industrieunternehmen vor zu hohen Energiekosten bewahren. Dieses Subventionspaket sei ordnungspolitisch bedenklich. Subventionen sollten nur in Ausnahmefällen als vorübergehende Anpassungshilfe und nicht zur Erhaltung von Wirtschaftsstrukturen und -zweigen gegeben werden. Der Vergabe von Subventionen wohne immer eine gewisse Willkür inne. Warum werde eine Halbleiterfabrik mit knapp 10 Milliarden Euro gefördert, aber andere Vorhaben nicht? Zu den Förderzielen des Klima- und Transformationsfonds, dem unser Verfassungsgericht diese Woche den Geldhahn abgedreht habe, zähle übrigens neuerdings auch die Halbleiterförderung.



Es stimme bedenklich, wenn die Politik versuche, mit dem finanzpolitischen Füllhorn, Probleme am Wirtschaftsstandort zu lösen. Es sei nun an der Zeit, die Ausgabefreude der öffentlichen Hand wieder zu dämpfen. Unser höchstes Gericht habe dieser Regierung zurecht untersagt, 60 Milliarden Euro Corona-Schulden für Förderprogramme des Klima- und Transformationsfonds umzuwidmen. Die falsche Lösung wäre es nun, viel Kreativität darauf zu verwenden, wie die in unserer Verfassung verankerte Schuldenbremse ausgesetzt oder gestrichen werden könne. Denn es gebe auch ohne Steuererhöhungen Alternativen, um die größte finanzpolitische Herausforderung dieser Regierung zu lösen: eine bessere Priorisierung von Ausgaben, weniger Subventionen und mehr Haushaltsdisziplin. (17.11.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil der Bundesregierung klare Grenzen in ihrer Schuldenpolitik gesetzt, so Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE.Sie dürfe nun doch nicht Mittel von 60 Milliarden Euro, die für den Kampf gegen Corona vorgesehen gewesen seien, für den Klimaschutz einsetzen und dem Klima- und Transformationsfonds zuführen. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts sei das Zweite Nachtragshaushaltgesetz 2021 nicht mit unserer Verfassung vereinbar. Die Verfassungsrichter hätten sich darauf berufen, dass die Wirksamkeit der Schuldenbremse nicht behindert werden dürfe. Diese sei im Grundgesetz in Artikel 109 und 115 verankert und habe somit Verfassungsrang.