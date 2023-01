- Morningstar habe angemerkt, dass die wichtigsten Indikatoren für die Ergebnisse von Tesla der durchschnittliche Verkaufspreis und die Produktionskosten sein würden, und die Ergebnisse des vierten Quartals könnten ein wichtiger Hinweis für das gesamte Jahr 2023 sein.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

127,44 EUR -3,64% (25.01.2023, 16:25)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

139,075 USD -3,35% (25.01.2023, 16:11)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.01.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zeit für Tesla-Zahlen: Wird Musk die Wall Street überraschen? AktiennewsTesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) wird nach der heutigen Börsensitzung an der Wall Street seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 vorlegen, traditionell gefolgt von einer Telefonkonferenz, bei der die Aussagen des Managements von den Analysten aufmerksam verfolgt werden, so die Experten von XTB.Das Jahresende sei für das Unternehmen von Elon Musk schwierig gewesen. Die Aktien seien gefallen, Chinas Covid-Null-Politik habe auf die Stimmung gedrückt, und die Sorgen um die globale Nachfrage, die Gesundheit der Verbraucher und die Rezession hätten die Analysten veranlasst, die Risiken zu erkennen, die auf den Aktien des Unternehmens lasten würden. Die Wall Street erwarte, dass das Unternehmen das langsamste Umsatzwachstum der letzten zehn Quartale verzeichnen werde:Umsatz: 24,025 Milliarden Dollar vs. 17,72 Milliarden Dollar im 4. Quartal 2021, plus 35,6% gegenüber dem Vorjahr (Refinitiv)Gewinn pro Aktie (EPS): 1,13 Dollar vs. 1,05 Dollar im 3. Quartal 2022Bruttomarge: 28% vs. 30,6% im 4. Quartal 2021- Analysten würden einen Rückgang der Marge auf 25% im Jahr 2023 vs. 29% im Jahr 2022 erwarten. Refinitiv prognostiziere das langsamste Wachstum des Nettogewinns seit drei Jahren.- Schwächere Verkäufe in China, die durch die "Covid Zero"-Politik beeinträchtigt würden, könnten sich ebenfalls negativ auswirken. Etwas mehr Optimismus in Bezug auf den Zustand der chinesischen Verbraucher habe hingegen ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Luxusuhrenherstellers Swatch (UHR.CH) verbreitet, der für das vierte Quartal hohe Umsätze im Reich der Mitte gemeldet habe.- Eine Schlüsselfrage für die Wall Street werde sein, inwieweit ein verbesserter Ausblick für die Nachfrageseite die sinkenden Margen des Unternehmens "ausgleichen" könne. Die geringeren Auslieferungen von Tesla hätten die Analysten negativ enttäuscht, aber das Unternehmen könne durch Preissenkungen und Produktionssteigerungen vom Inflation Reduction Act (IRA) profitieren.- Da die staatlichen Rabatte (bis zu 7.500 Dollar) in den USA die Nachfrage erhöhen könnten, habe Tesla in den letzten Monaten große Rabatte auf Fahrzeuge angeboten. Anfang Januar hätten die Rabatte in China und in den USA bis zu 20% betragen. Es werde wichtig sein, zu sehen, wie sich die Preispolitik auf den Umsatz und die Gewinnspannen auswirke. Die Aktien von Tesla seien in diesem Jahr um mehr als 30% gestiegen.2023 werde... besser sein?- Tesla habe die Produktion in zwei Fabriken in Deutschland und den USA erhöht, was nach Ansicht von Analysten dazu beitrage, die Kosten zu senken, Verluste durch Preisnachlässe auszugleichen und die Sorgen um die Nachfrage zu verringern. Laut YipitData seien die Aufträge in den USA nach den Preissenkungen gestiegen.